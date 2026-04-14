Η πρώτη ταινία που εμφανίστηκε στο σινεμά ο Χάρρυ Κλυνν

Ο Χάρρυ Κλυνν αποτελεί έναν από τους κορυφαίους σατιρικούς Έλληνες ηθοποιούς με την παρουσία του στον χώρο των θεαμάτων να είναι πολυεπίπεδη. θεωρείται, και όχι άδικα, θεμελιωτές της νεότερης ελληνικής σάτιρας, όντας ένας από τους σπουδαιότερους εκφραστές της.

Η καριέρα, του Βασίλη Τριανταφυλλίδη, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, άρχισε από τα μαθητικά του κιόλας χρόνια όταν διέπρεψε σε βραδιά ταλέντων του Γιώργου Οικονομίδη. Τον έπεισε να μετακόμισε στην Αθήνα και παράλληλα άρχισε μαθήματα υποκριτικής.

Αρχικά εργαζόταν σε διάφορα κέντρα ως νουμερίστας και παρουσιαστής προγράμματος και το 1964 έκανε το ντεμπούτο του στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο και μάλιστα με δύο ταινίες που τον καθιέρωσαν στο κοινό.

201 Καναρίνια: Η πρώτη ταινία του Χάρρυ Κλυνν

Το ντεμπούτο του έγινε με την ταινία «Τα 201 καναρίνια» όπoυ ενσάρκωνε τον Πέλο στο πλευρό της Έρρικας μπρόγερ, της Μαρίνας Καρά και του Τέλη Ζώτου. Η ταινία των Τσιφόρου - βασιλειάδη δεν έκανε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία καθώς ήταν μόλις 75η σε σύνολο 92 ταινιών εκείνης της σεζόν με 24.772 εισιτήρια στην πρώτη προβολή της.

'Ηταν όμως η αφετηρία για μια σπουδαία καριέρα. Μάλιστα όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα της «Καραγιάννης - Καρατζόπουλος» την ημέρα που έγινε η πρεμιέρα της ταινίας γνωρίστηκε ο Κώστας Βουτσάς με την μετέπειτα σύζυγό του Έρρικα Μπρόγιερ.

Ο άνθρωπος με το... τρομπόνι

Την ίδια χρονιά εμφανίστηκε σε μία ακόμη ταινία, σαφώς πιο εμπορική. Στο πλευρό του Γιώργου Κωνσταντίνου και της Ξένιας Καλογεροπούλου, στο «Γάμος αλά Ελληνικά». Εκεί υποδύθηκε τον αδερφό της Καλογεροπούλου, σε έναν χαρακτηριστικό ρόλο, όπου παίζει τρομπόνι, ενώ εμφανίζει και μέρος από το ταλέντο του στο περίφημο τραγούδι πριν μπει για μπάνιο.