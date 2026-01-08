Η Ριάνα επέλεξε για την νέα καμπάνια εσωρούχων της την τρανς κόρη του Έλον Μασκ

Την επιλογή ενός προσώπου, που έχει απασχολήσει κατά καιρούς το ίντερνετ, έκανε η Ριάνα για την νέα της καμπάνια εσωρούχων, καθώς συμπεριέλαβε σε νέα φωτογράφιση των προϊόντων της, την τρανς κόρη του Έλον Μασκ, Βίβιαν Γουίλσον.

Η 21χρονη Βίβιαν Γουίλσον επιλέχθηκε από την τραγουδίστρια και επιχειρηματία να είναι ένα από τα μοντέλα που θα προωθήσουν τη νέα συλλογή της Savage x Fenty με τίτλο «Love So Savage: A Modern Ode to Aphrodite» για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Η Γουίλσον, η οποία έχει αναφέρει πολλές φορές ότι δεν διατηρεί καμία σχέση με τον πατέρα της, Έλον Μασκ, συμμετέχει σε φωτογραφίες της καμπάνιας μαζί με τις Λόβι Σιμόν και Έμμα Αρλέτα, γύρω από μαρμάρινα αγάλματα.

Στις φωτογραφίες, η Βίβιαν Γουίλσον φορά ροζ balconette σουτιέν με ασορτί δαντελένια μίνι φούστα, ολοκληρώνοντας το look με έντονο κόκκινο καλσόν και χρυσά κρεμαστά σκουλαρίκια.

Η καμπάνια περιλαμβάνει και άλλα πρόσωπα από την τηλεόραση και τα social media, μεταξύ των οποίων οι Σερένα Πέιτζ και Κόρντελ Μπέκαμ από το «Love Island», καθώς και οι δημιουργοί περιεχομένου Χέιλι και Τζουλς ΛεΜπλάνκ.

Η Ριάνα, που λάνσαρε το Savage x Fenty το 2018, μιλώντας για τη συλλογή της τόνισε: «Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι μια στιγμή να γιορτάζουμε την αγάπη σε όλες τις μορφές της» και πρόσθεσε: «Στο Savage x Fenty, αγκαλιάζουμε την αγάπη με κάθε τρόπο και δημιουργούμε προϊόντα που βοηθούν τους ανθρώπους να νιώθουν αυτοπεποίθηση καθώς το κάνουν».

