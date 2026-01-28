Μενού

Η Σίντνεϊ Σουίνι κυκλοφόρησε τα δικά της εσώρουχα. Το περιμέναμε; Ναι

Η Σίντνεϊ Σουίνι κάνει μια στροφή στην καριέρα της, από τη μεγάλη οθόνη, στον κόσμο της μόδας, παρουσιάζοντας το δικό της brand εσωρούχων με την επωνυμία SYRN.

Reader symbol
Newsroom
Σίντνεϊ Σουίνι
Η Σίντνεϊ Σουίνι στην καμπάνια της American Eagle | YouTube
  • Α-
  • Α+

Αντί για ένα κλασικό λανσάρισμα, η Σίντνεϊ Σουίνι επέλεξε φυσικά μια τολμηρή κίνηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις κυρίως όμως της έφερε τεράστια δημοσιότητα.

Πώς όμως αποφάσισε να κάνει αυτό το επιχειρηματικό βήμα; Η ίδια η ηθοποιός έχει μιλήσει ανοιχτά για την προσωπική της εμπειρία με τα εσώρουχα, αναφέροντας την ανάγκη της για κομμάτια που δεν περιορίζουν, δεν πιέζουν και δεν θυσιάζουν την άνεση στο όνομα της εικόνας.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE