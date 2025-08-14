Η σπάνια ανάρτηση του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη με τη μητέρα του: «Μάνα»

Μία σπάνια ανάρτηση, «συνοδευόμενη» από σχετική φωτογραφία όπου αποτυπώνεται ο ίδιος και η μητέρα του με καταγωγή από την Αγγλία, «μοιράστηκε» με τους ακολούθους του στο Instagram ο ηθοποιός, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, κατά καιρούς, «ανεβάζει» φωτογραφίες με την οικογένειά του, τόσο με τον αδελφό του, όσο και με τον πατέρα του δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο τις «θερμές» σχέσεις που διατηρεί μαζί τους.

Την Τετάρτη, 13/8, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης μοιράστηκε με τους fans του ένα τρυφερό στιγμιότυπο, με τον ίδιο και την Αγγλίδα μητέρα του να φωτογραφίζονται παρέα, ποζάροντας χαμογελαστοί στον φακό.

«Καμία φορά θα ήθελες οι αποστάσεις να είναι πιο μικρές, πιο κοντινές, αλλά ακόμα και έτσι μπορείς να αγαπάς... μάνα...» έγραψε ο ηθοποιός στη λεζάντα του post του, που συγκέντρωσε χιλιάδες likes.