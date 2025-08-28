Η στιγμή που η Αν Χαθαγουέι «τρώει» τούμπα στα σκαλιά και η επική αντίδρασή της

Ατύχημα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Πράντα 2» είχε η Αν Χάθαγουεϊ, καθώς έπεσε από σκαλιά.

Όπως φαίνειται και στο βίντεο, η 42χρονη ηθοποιός είχε ένα ατύχημα, καθώς κατέβαινε μερικά σκαλοπάτια σε σκηνή της ταινίας. Η Αν Χάθαγουεϊ, φορώντας φούστα και μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα ετοιμάζεται να κατέβει μερικά σκαλιά. Τότε παραπατάει, πέφτει, ενώ το ένα τακούνι σπάει.

Η ηθοποιός δεν έχασε την ψυχραιμία της, καθώς σηκώθηκε γρήγορα χαμογελώντας και είπε στα μέλη του συνεργείου που έσπευσαν κοντά της: «Είμαι καλά!».

Δεν είναι γνωστό πάντως εάν η πτώση ήταν μέρος του σεναρίου της ταινίας, απλά πήγε χειρότερα από ότι περίμεναν.

Η Αν Χάθαγουεϊ επιστρέφει με την ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Πράντα 2» ως Άντι Σακς, μαζί με τη Μέριλ Στριπ, την Έμιλι Μπλαντ και τον Στάνλεϊ Τούτσι. Μαζί τους επιστρέφουν οι Ντέιβιντ Φράνκελ στη σκηνοθεσία και Αλίν Μπρος ΜακΚένα στο σενάριο.

Στο καστ της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Πράντα 2» περιλαμβάνονται ο Κένεθ Μπράνα, ο Λούσι Λιού Τζάστιν Θερού, ο Μπ. Τζ. Νόβακ και η Πολίν Σαλαμέ. Η Τρέισι Θομς και ο Τιμπόρ Φέλντμαν θα επαναλάβουν τους ρόλους τους στο σίκουελ.