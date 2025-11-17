Η στρατιωτική μέθοδος που σε στέλνει για ύπνο μέσα σε δύο λεπτά - Πιάνει για το 96% των ανθρώπων

Αν και ο ύπνος φαντάζει το πιο απλό πράγμα στη ρουτίνα μας, δεν αποτελεί για όλους μια εύκολη υπόθεση. Αϋπνίες, λίγες ώρες ύπνου, άγχος και στρες πολλές φορές μας κάνουν, όσο κουρασμένοι και αν είμαστε, να μην μπορούμε να κλείσουμε μάτι.

Άρα είναι σχεδόν βέβαιο, ότι ο καθένας έχει περάσει έστω και μία νύχτα της ζωής του γυρίζοντας από τη μία πλευρά στην άλλη.

Οι γιατροί έχουν προτείνει ότι το να κοιμόμαστε μεταξύ επτά και εννέα ωρών τη νύχτα είναι το καλύτερο για την υγεία μας, οπότε όπως είναι φυσικό, νιώθουμε εξαντλημένοι αν δεν το κάνουμε.

Και εκεί που έχεις χάσει όλες τις ελπίδες σου, και έχεις «μάτι γαρίδα», είναι η στιγμή που πρέπει να αρχίσεις να ακολουθείς συγκεκριμένα βήματα: μια μέθοδο που έχει εγκριθεί από το στρατό και χρησιμοποιείται από πιλότους μαχητικών αεροσκαφών, οι οποίοι πρέπει να είναι ξεκούραστοι για να διασφαλίσουν ότι τα αντανακλαστικά τους δεν επηρεάζονται.

Η μέθοδος που θα σε κάνει να κοιμηθείς...σαν πουλάκι

Ο γυμναστής Justin Agustin ισχυρίζεται ότι αυτή η συγκεκριμένη μέθοδος των στρατιωτικών, μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να αποκοιμηθούν σε μόλις δύο λεπτά και, σύμφωνα με πληροφορίες, λειτουργεί για το 96% του πληθυσμού, οπότε σίγουρα αξίζει να τη δοκιμάσετε αν είστε απελπισμένοι.

Όπως είναι φυσικό, ξεκινάτε με το να βρείτε μια άνετη θέση στο κρεβάτι ή όπου αλλού έχετε εγκατασταθεί για τη νύχτα και προσπαθείτε να χαλαρώσετε ολόκληρο το σώμα σας.

Η τεχνική, η οποία μοιράστηκε για πρώτη φορά με το ευρύ κοινό στο βιβλίο Relax and Win: Championship Performance του 1981, που γράφτηκε από τον Αμερικανό προπονητή στίβου Lloyd Bud Winter, μας καθοδηγεί να ξεκινήσουμε χαλαρώνοντας το κρανίο μας και στη συνέχεια να προχωρήσουμε προς τα κρόταφα και το μέτωπο.

Από εκεί, φροντίζουμε να χαλαρώσουμε τα χέρια και τα πόδια μας και φανταζόμαστε μια ζεστασιά να απλώνεται από το κεφάλι μας μέχρι τα άκρα των δακτύλων μας.

Extra tip, είναι οι βαθιές αναπνοές μπορούν να μας κάνουν να νιώθουμε ακόμα πιο χαλαροί, και στη συνέχεια μας ζητείται να απομακρύνουμε από το μυαλό μας οτιδήποτε μπορεί να μας προκαλεί άγχος, είτε πρόκειται για τη δουλειά, τις σχέσεις μας ή ακόμαι και το ποδόσφαιρο, όπως εξηγεί ο ειδικός.

Μετά πρέπει να φανταστείτε τον εαυτό σας σε ένα ήρεμο και γαλήνιο περιβάλλον, όπως σε μια κανό σε μια καθαρή λίμνη ή σε μια άνετη αιώρα στην παραλία, για έξτρα χαλάρωση.

Βέβαια ο ειδικός, επισημαίνει ότι, η τεχνική αυτή θέλει χρόνο και υπομονή και δεν βλέπει κανείς αποτελέσματα από τη μια μέρα στην άλλη. Εξηγεί ότι μπορεί να χρειαστούν έως και έξι μήνες.

Όταν ούτε τα παραπάνω βοηθήσουν τότε ίσως πρέπει να κάνουμε αλλαγές στον τρόπο ζωής μας, με την πιο επιδραστική την αποχή ή μείωση αλκοόλ.