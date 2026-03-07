Η σύντομη αλλά αξέχαστη επίσκεψη του Μπραντ Πιτ στην Κοτζιά: «Άξιζε η αναμονή για τέτοιο σταρ»

​Πανζουρλισμός επικράτησε χθες στο κέντρο της Αθήνας, καθώς η Πλατεία Κοτζιά και το Δημαρχιακό Μέγαρο μετατράπηκαν σε ένα απέραντο κινηματογραφικό πλατό για τις ανάγκες της ταινίας «The Riders», με πρωταγωνιστή τον παγκόσμιο σταρ Μπραντ Πιτ.



Η περιοχή είχε καταληφθεί από κοντέινερ, βαν με εξελιγμένο εξοπλισμό και το εντυπωσιακό αυτοκινούμενο τροχόσπιτο που λειτουργούσε ως καμαρίνι του ηθοποιού, δίνοντας μια ατόφια αίσθηση Χόλιγουντ στην καρδιά της πρωτεύουσας.

«Hello guys!» - Το χρονικό της άφιξης του Μπραντ Πιτ

Αν και οι πρώτοι θαυμαστές είχαν πάρει θέση από τις 9 το πρωί, η αγωνία κορυφώθηκε μετά το μεσημέρι. Λίγο πριν από τις 15:00, ένα πολυτελές μαύρο όχημα, συνοδευόμενο από σωματοφύλακες, εισήλθε στον περίκλειστο χώρο της πλατείας, αποβιβάζοντας τον Μπραντ Πιτ μακριά από τα φλας των φωτογράφων και τις κάμερες.

Στις 16:10, ο ηθοποιός εξήλθε από το τροχόσπιτό του φορώντας το χαρακτηριστικό «ατημέλητο» κοστούμι του ρόλου του για να κατευθυνθεί στο τμήμα του μακιγιάζ. Η στιγμή που όλοι περίμεναν ήρθε δέκα λεπτά αργότερα: Στις 16:20, το όχημα τον μετέφερε στην είσοδο του Δημαρχείου.

Κατεβαίνοντας, ο σταρ χαιρέτισε το πλήθος με ένα χαμογελαστό «Hello guys!», κάνοντας μια στροφή για να ευχαριστήσει όλους τους παρευρισκόμενους πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα στο εσωτερικό του κτιρίου.

«Αξίζει η αναμονή για έναν τέτοιο σταρ» έλεγαν θαυμαστές

Το πλήθος, που αποτελούνταν από Αθηναίους αλλά και τουρίστες που ενημερώθηκαν τυχαία για το γεγονός, παρέμενε ακλόνητο για ώρες.

Η Ελευθερία δήλωσε χαρακτηριστικά πως περίμενε ώρες για να τον θαυμάσει από κοντά τονίζοντας ότι ο Πιτ ήταν πάντα ένας καταπληκτικός και πανέμορφος ηθοποιός που αξίζει κανείς να δει, ειδικά από τη στιγμή που δεν επισκέπτεται συχνά την Ελλάδα, ενώ ανακάλεσε στη μνήμη της το «Ocean’s Eleven».

Ο Λευτέρης, που βρισκόταν στο σημείο από τις πέντε το απόγευμα παρά την κούραση της ορθοστασίας, χαρακτήρισε τον ηθοποιό ως μια κλασικά αγαπημένη διασημότητα του Χόλιγουντ, ξεχωρίζοντας την ταινία «Τροία» για την ερμηνεία του και τη σύνδεσή της με την ελληνική μυθολογία.

Τέλος, η Γεωργία, που βρέθηκε εκεί με την παρέα της, σημείωσε το ενδιαφέρον της για τον ηθοποιό, αναφέροντας ως αγαπημένη της ταινία το «Ο κύριος και η κυρία Σμιθ».

To «αντίο» του Μπραντ Πιτ

Τα γυρίσματα συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ, με το Δημαρχείο να είναι πλήρως αφιερωμένο στις ανάγκες της παραγωγής. Λίγο πριν από τις 21:00, τα φώτα στο εσωτερικό έσβησαν, σηματοδοτώντας το τέλος της ημέρας. Ο Μπραντ Πιτ βγήκε για τελευταία φορά, χαιρετώντας θερμά το πλήθος που ζητωκραύγαζε. Παρά τις επίμονες προσπάθειες πολλών για μια σέλφι ή ένα αυτόγραφο, ο σταρ αναχώρησε αμέσως, αφήνοντας πίσω του μια πόλη που για λίγες ώρες κινήθηκε στους ρυθμούς της μεγάλης οθόνης.