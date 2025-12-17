Η viral αντίδραση της Ριάνα όταν της είπαν να «κάτσει κάτω» σε συναυλία της Μαράια Κάρεϊ

Η Ριάνα (Rihanna) εντοπίστηκε να απολαμβάνει συναυλία της Μαράια Κάρεϊ (Mariah Carey) εχθές (16/12). Kαι ενώ από μόνη της η είδηση ότι η Ριάνα βρέθηκε να χορεύει με το κοινό στη συναυλία της μεγάλης τραγουδίστριας θα μπορούσε να είναι vrial, μια συγκεκριμένη στιγμή είναι αυτή που έκανε το γύρο του διαδικτύου.

Συγκεκριμένα, η Ριάνα, που όπως φαίνεται είναι ένα με το κοινό χωρίς να έχει καταλάβει κάποια VIP θέση στη συναυλία, σηκώθηκε να χορέψει.

Εκείνη την στιγμή ωστόσο, ένας θεατής της φώναξε να «καθίσει κάτω», γιατί πιθανότατα εμπόδιζε τη θέαση στη σκηνή.

Rihanna was yelled at by an audience member to sit down during Mariah Carey’s show in Las Vegas. pic.twitter.com/SGV1YacfOQ — Pop Crave (@PopCrave) December 17, 2025

Η ποπ τραγουδίστρια απλώς είπε στον θαμώνα «Εντάξει, εντάξει» κατέβηκε από το ύψωμα και συνέχισε να χορεύει.

Το στιγμιότυπο έγινε αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενώ οι χρήστες αποθεώνουν την Ριάνα για την «επική» και «χαλαρή» στάση της.