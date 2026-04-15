Η Ζωζώ Σαπουντζάκη δεν γνωρίζει τον θάνατο του συντρόφου της: «Όταν με ρωτάει, βρίσκω μια δικαιολογία»

Η φίλη και συνεργάτιδα της Ζωζώς Σαπουντζάκη, Σταυρίνα Ευστρατιάδου, περιέγραψε, την καθημερινότητα της «βασίλισσας της νύχτας» που πλέον αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, αλλά και το πρώτο Πάσχα της χωρίς τον σύντροφό της, Πύρρο Αναγνωστόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιανουάριο.

Μάλιστα, όπως εξήγησε, η Ζωζώ Σαπουντζάκη δεν γνωρίζει τον θάνατό του, αφού αυτή ήταν η συμβουλή των γιατρών.

«Είναι το πρώτο Πάσχα της Ζωζώς χωρίς τον σύντροφό της, μετά από 27 χρόνια. Ένιωσε λίγο μοναξιά. Παρ' όλα αυτά πολλοί φίλοι ήρθαν, πήγαμε βόλτα, πήγαμε στον Επιτάφιο, στην εκκλησία προσκύνησε, άναψε κεράκι, αλλά είναι πιο μελαγχολικά από τις προηγούμενες χρονιές.

Την Κυριακή του Πάσχα πήγαμε μια μονοήμερη εκδρομή μέχρι το Ναύπλιο σε φίλους μας εκεί», είπε αρχικά η Σταυρίνα Ευστρατιάδου.

«Όπως ξέρετε και έχω ξαναπεί, η Ζωζώ δεν έχει ενημερωθεί ακόμα για τον χαμό του συντρόφου της και δεν θα ενημερωθεί. Όταν με ρωτάει που είναι ο σύντροφός της, της λέω ότι έχει πάει σε μια δουλειά. Βρίσκω μια δικαιολογία και έτσι περνάει, ξεχνιέται.

Δεν το κάνουμε μόνο για να μην στενοχωρηθεί, το κάνουμε γιατί δεν γνωρίζουμε τι αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτό στην υγεία της εκείνη την ώρα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.

Οι γιατροί μου είπαν να μην το πω και δεν θα το πω. Δεν αφήνω κανέναν φίλο από όσους την επισκέπτονται να πει κάτι τέτοιο. Δεν έχει βιώσει απώλεια και πένθος η Ζωζώ», ανέφερε στη συνέχεια η ίδια.

Όσον αφορά την κατάσταση της υγείας της Ζωζώς Σαπουντζάκη, η Σταυρίνα Ευστρατιάδου είπε:

«Καθημερινά μπορεί να αντιμετωπίσουμε κάποιο μικρό θεματάκι. Έχει βέβαια πολύ μεγάλη περιποίηση. Είναι κατάκοιτη, είναι σε αναπηρικό καρότσι.

Την έχουν εγκαταλείψει τα πόδια της, αλλά από εκεί και πέρα μπορώ να τη βγάζω με το αναπηρικό καρότσι βόλτα και ό,τι κάνουν όλοι οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα».