Ιωάννα Πηλιχού: «Ήταν απόπειρα κακοποίησης - Πήδηξα πάνω από δύο κρεβάτια και έτρεξα»

Η Ιωάννα Πηλιχού έδωσε συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή Rainbow Mermaids και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε μια τραυματική εμπειρία που είχε στο παρελθόν όταν ένας γιατρός επιχείρησε να την κακοποιήσει, όπως είπε, με την ίδια να τρέχει και να πηδάει πάνω από δύο κρεβάτια για να γλυτώσει.

Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά η γνωστή ηθοποιός, η ενασχόλησή της με τον στίβο τη βοήθησε να ξεφύγει.

«Πήγε να με κακοποιήσει γιατρός, αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Μόλις είχα ενηλικιωθεί, εκεί 18-19. Ήταν απόπειρα κακοποιητικής συμπεριφοράς. Εκεί ο στίβος με βοήθησε, γιατί πήδηξα πάνω από δύο κρεβάτια και έτρεξα και βγήκα», είπε αρχικά η Ιωάννα Πηλιχού.

«Παλιά νομίζω, ότι δεν τολμούσαν καν να μιλήσουν για τέτοια περιστατικά, θεωρούσες ότι ο άλλος δεν θα σε πιστέψει. Ειδικά αν ήταν κάποιος, ο οποίος ήταν στα φώτα και είχε "εξουσία" και δύναμη στον χώρο που κινείται.

Περίμενες ότι δεν θα σε πιστέψουν καν. Τώρα νομίζω ότι έχουμε πιο ευήκοα ώτα. Σε αυτό βοήθησε σίγουρα το #MeToo», ανέφερε στη συνέχεια η γνωστή ηθοποιός.