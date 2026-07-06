Κεφαλονιά: Προπονητής προφυλακίστηκε για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων - Το τηλεφώνημα που τον αποκάλυψε

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του προπονητή στίβου στην Κεφαλονιά, ο οποίος έχει προφυλακιστεί και αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αποκάλυψε ότι είχε δεχθεί σχετική καταγγελία ήδη από τα τέλη Δεκεμβρίου του 2025 μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, μητέρα ανήλικης αθλήτριας είχε καταγγείλει σοβαρή σεξουαλική παρενόχληση της κόρης της, αλλά και άλλων ανήλικων κοριτσιών, από προπονητή στίβου στην Κεφαλονιά. Μέσω της Γραμμής SOS 1056 διασυνδέθηκε άμεσα με την Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλονιάς, όπου προχώρησε σε ανώνυμη καταγγελία για όσα γνώριζε.

Στην ίδια επικοινωνία έγινε λόγος και για περιστατικά σωματικής βίας, με αναφορές ότι ο προπονητής φέρεται να χαστούκιζε παιδιά όταν δεν εκτελούσαν σωστά τις ασκήσεις τους, ενώ προχωρούσε και σε υποτιμητικά σχόλια εις βάρος τους.

Όπως επισημαίνει το «Χαμόγελο του Παιδιού», η μητέρα είχε προηγουμένως απευθυνθεί στην αρμόδια Εισαγγελία, ωστόσο δεν προχώρησε σε επώνυμη καταγγελία, καθώς επιθυμούσε να προστατεύσει την ιδιωτικότητα του παιδιού της και των υπόλοιπων ανήλικων κοριτσιών που ενδεχομένως εμπλέκονταν στην υπόθεση.

Μήνες αργότερα, σύμφωνα με τον Οργανισμό, γονείς ακόμη ενός παιδιού που φέρεται να σχετίζεται με την υπόθεση απευθύνθηκαν επίσης στη Γραμμή SOS 1056, ζητώντας καθοδήγηση και υποστήριξη.

Με αφορμή την υπόθεση της Κεφαλονιάς, το «Χαμόγελο του Παιδιού» επισημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση στις αναφορές που αφορούν περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και απευθύνει έκκληση σε παιδιά και ενήλικες να μην διστάζουν να ζητούν βοήθεια ή να καταγγέλλουν περιστατικά που θέτουν σε κίνδυνο ανηλίκους, ακόμη και ανώνυμα.