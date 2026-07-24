Ιωάννα Τούνη: «Arrest me αν το να είσαι κουκλάρα και real estate queen είναι έγκλημα»

Η Ιωάννα Τούνη, δημοσίευσε βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο εμφανίζεται με τα χέρια ψηλά σηκωμένα και αναφέρει: «Arrest me αν το να είσαι κουκλάρα, πετυχημένη και real estate queen είναι έγκλημα».
Η συγκεκριμένη ατάκα παραπέμπει στις επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια στον χώρο του real estate. Η ίδια έχει αποκαλύψει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, καθώς αγοράζει σπίτια τα οποία ανακαινίζει και έπειτα τα ενοικιάζει.
Επιπλέον έγραψε στο βίντεο στο TikTok: «Δηλώνω ένοχη αξιότιμο δικαστήριο».
Δείτε το σχετικό βίντεο:
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