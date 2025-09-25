Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δυο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας» - Το όλο νόημα βίντεο

Η Ιωάννα Τούνη ανέβασε ένα βίντεο - όλο νόημα (;) - στην επίσημη σελίδα της Bubblegun στο TikTok, το οποίο οι followers της σελίδας θεώρησαν πως μόνο τυχαίο δεν ήταν εάν κρίνουμε από τα σχόλια.

Στο βίντεο ακούγεται το Breakin' Dishes της Ριάνα με την Ιωάννα Τούνη να πρωταγωνιστεί στο βίντεο και να δείχνει να το "ζει", ενώ έγραψε: «Χρειαζόταν δυο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας».

Οι περισσότεροι χρήστες θεώρησαν πως μέσα από το βίντεο η γνωστή influencer έκανε έμμεση αναφορά στον πρώην σύντροφό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου, με πολλούς να της γράφουν πως «δίκασε».

Βέβαια, δεν έλειψαν και σχόλια που μάλλον διαφωνούσαν με την ανάρτηση, όπως το ακόλουθο: «Ρε Ιωάννα μου σε έχω σε μεγάλη εκτίμηση για όλα αυτά που έχεις καταφέρει και για το αγόρι που μεγαλώνετε! Γιατί το κάνεις αυτό τις τελευταίες μέρες;».

Όπως και να έχει, το σίγουρο είναι ότι τα views και τα like πήραν «φωτιά».