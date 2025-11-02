Ιωάννα Τούνη: Πάντρεψε την κολλητή της - Η «τούμπα» στο σέξι χορευτικό

Στο γάμο της κολλητής της Στέλλας Πάσσαρη, εμφανίστηκε η γνωστή influencer Ιωάννα Τούνη, το Σάββατο (1/11), στο ρόλο της κουμπάρας, δείχνοντας όλη την προετοιμασία της νύφης που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της.

Βομβαρδίζοντας με αναρτήσεις της στο Instagram, η Ιωάννα Τούνη έδειξε με κάθε λεπτομέρεια τις ετοιμασίες της φίλης της για την μεγάλη μέρα της, οι οποίες έγιναν στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη.

Με ενθουσιασμό, η Ιωάννα Τούνη ανακοίνωσε στα social media: «Σήμερα παντρεύω την κολλητή μουυυυυ!», δημοσιεύοντας βίντεο από τις προετοιμασίες στο Instagram.

Όταν ολοκληρώθηκαν οι προετοιμασίες της νύφης, ακολούθησε παραδοσιακό γλέντι με νταούλια και ζουρνάδες, κατά το οποίο διασκέδασαν και χόρεψαν όλοι όσοι βρέθηκαν στο σπίτι.

Ο γάμος της Στέλλας Πάσσαρη | Instagram / @j.touni

Τηρήθηκε μέχρι και το παραδοσιακό έθιμο με τα παπούτσια της νύφης, τα οποία γέμισαν οι κουμπάροι με χρήματα. Η Ιωάννα Τούνη και ο δεύτερος κουμπάρος πρόσφεραν 100ευρα από πορτοφόλια και – όπως αποκάλυψε η ίδια με χιούμορ – ακόμη και από τα μπούστα τους, για να βοηθήσουν τη μέλλουσα νύφη να φτάσει έγκαιρα στην εκκλησία και να πει το «ναι».

Ο γάμος της Στέλλας Πάσσαρη | Instagram / @j.touni

Η Ιωάννα Τούνη εμφανίστηκε υπέρλαμπρη, φορώντας μια εντυπωσιακή και σέξι πράσινη τουαλέτα, ενώ επέλεξε χτένισμα ψηλού κότσου.

Το outfit της Ιωάννας Τούνη | Instagram / @j.touni

H παραλίγο τούμπα στο γλέντι

Μετά την εκκλησία ακολούθησε η δεξίωση με τους φίλους του ζευγαριού να «ποστάρουν» στιγμιότυπα από τη βραδιά στα social media.



Στα βίντεο που αναρτήθηκαν, η Ιωάννα Τούνη φάνηκε να διασκεδάζει, χορεύοντας με την παρέα της, ενώ συμμετείχε και σε ένα σέξι χορευτικό με τη νύφη, στο οποίο παραλίγο να πέσει, αφού φόραγε ψιλοτάκουνα. Ωστόσο, εκείνη δεν πτοήθηκε και συνέχισε κανονικά το χορευτικό.

