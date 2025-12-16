«Ήταν γαλλικός, ντεκαφεϊνέ;»: Ο Κανάκης έμαθε ότι ο «Φραπές» ήταν «Τζίτζης» και παρέδωσε τα όπλα

Ο Αντώνης Κανάκης σχολίασε με τον ιδιαίτερο τρόπο του το «αλαλούμ» με την εμφάνιση του Γιώργου Ξυλούρη, κοινώς «Φραπέ», στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως μάρτυρας.

Ή μήπως όχι. Τελευταία δημοσιεύματα ανέφεραν πως ο Ξυλούρης, δεν ήταν ο επονομαζόμενος «Φραπές» που ακουγόταν σε επίμαχα τηλεφωνήματα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά το προσωνύμιό του ήταν «Τζίτζης», με ανάλογο καταχωρημένο τηλέφωνο στο πρόσωπό του.

Κανάκης: «Σας παρακαλώ, πείτε μου ότι είναι πείραμα»

Στο άκουσμα αυτού του ρεπορτάζ, ο Αντώνης Κανάκης τα έχασε, και άρχισε να αναρωτιέται αν ζούμε σε κάποια πραγματική εκδοχή του Matrix.

Σας παρακαλώ, ας μας πει κάποοις ότι είμαστε περιαματόζωα σε ένα κοινωνικό πείραμα σε αυτή τη χώρα, και ότι κάνει κάποιος πέιραμα με εμάς, του Έλληνες πολίτες.

Για αυτό ζούμε όλα αυτά που ζούμε, γιατί διαφορετικά δεν εξηγείται όλο αυτό το πράγμα. Δεν ήταν ο κανονικός "Φραπές" κυρίες και κύριοι, ήταν ο γαλλικός, ο ντεκαφεϊνέ και δεν ξέρω. Ήταν ο «Τζιτζί». Αν αυτό το πράγμα όντως είναι έτσι, θα τα πούμε».