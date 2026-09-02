Πριν το «γκράντε» φινάλε της, η Αριάνα Γκράντε (Ariana Grande), ξέσπασε σε κλάματα κατά τη διάρκεια συναυλίας, στον τελευταίο σταθμό της περιοδείας της.

Υπενθυμίζεται ότι, η σταρ αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα από την καριέρα της καθώς «δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στον ατελείωτο, δημόσιο έλεγχο» της εικόνας της. Τον τελευταίο καιρό επικρατούσε μεγάλη συζήτηση αναφορικά με τα κιλά της.

Η περιοδεία με τίτλο Eternal Sunshine, έκλεισε στις ΗΠΑ, το Μόντρεαλ και το Λονδίνο. «Αυτή ήταν μια από τις πιο όμορφες, εξαιρετικές εμπειρίες της ζωής μου και θέλω απλώς να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου χωρίς να κλάψω εντελώς», είπε η Grande δακρυσμένη.

#ArianaGrande tears up and thanks her fans as she ends her #EternalSunshineTour in London: “This has been one of the most extraordinary and beautiful experiences of my life.” pic.twitter.com/esP5KZAINI — Variety (@Variety) September 1, 2026

«Αλλά πραγματικά, σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Ήταν τόσο ξεχωριστό και θα λατρεύω αυτή την εμπειρία για πάντα», είπε η σταρ του Wicked. «Έχω τους καλύτερους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο και πάντα το είχα».

«Και λατρεύω τα ρούχα σας, λατρεύω τα πρόσωπά σας, λατρεύω να σας βλέπω, μου αρέσει να συνδέομαι μαζί σας με αυτόν τον τρόπο. Σας ευχαριστώ για όλη σας την προσπάθεια που κάνατε αυτό τόσο ξεχωριστό. Όλα τα μηνύματά σας και τα κοστούμια σας και η γκαρνταρόμπα και το μακιγιάζ σας είναι απλά τόσο όμορφα», είπε.

ARIANA GRANDE fights back TEARS as she FINISHES her final London show



‘Thank you for 10 BEAUTIFUL SHOWS’



She’s taking a BREAK from the spotlight https://t.co/sS2NrbKHP9 pic.twitter.com/yuXkfRyAr0 — RTVisual (@RT_Visual_on_X) September 2, 2026

«Έχω απολαύσει κάθε λεπτό αυτού μαζί σας και θέλω απλώς να βεβαιωθώ ότι θα εκφράσω πόσο ευγνώμων είμαι», είπε η Grande, πριν καταλήξει, «Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ τόσο πολύ».