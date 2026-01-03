Καίτη Γαρμπή: Ο λόγος που ακύρωσε ξαφνικά την αποψινή της εμφάνιση στην «Αυτοκίνηση»

Σε μια ξαφνική ανακοίνωση για την ακύρωση της εμφάνισης της για σήμερα (3/1) στην «Αυτοκίνηση», προχώρησε η Καίτη Γαρμπή η οποία αποκάλυψε μέσω Instagram τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.
Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια μέσω ενός story δήλωσε:«Είναι η δεύτερη φορά στα τόσα χρόνια που δουλεύω, που αναγκάζομαι να ακυρώσω τη σημερινή μας εμφάνιση στην Αυτοκίνηση λόγω αρρώστιας.
Έχω έναν πυρετό που δεν πέφτει, ένα φριχτό πονοκέφαλο, μια κλειστή φωνή. Γενικά είμαι χάλια μαύρα.
Πρώτα ο Θεός να γίνω καλά και θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή!», αναφέρει.
- Οι πρώτες εικόνες του Μαδούρο μετά τη σύλληψη: «Το παρακολούθησα σαν τηλεοπτικό σόου», λέει ο Τραμπ
- Γιατί ο Τραμπ επέλεξε να επιτεθεί τώρα στη Βενεζουέλα; Ένα χρονικό για όσα γνωρίζουμε
- Χάρρυ Κλυνν: Ο άνθρωπος που «πόνεσε» τον Γιάννη Σμαραγδή με δύο στιχάκια
- H συμβουλή που υποτίμησα όταν γεννήθηκε το παιδί μου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.