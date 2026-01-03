Μενού

Καίτη Γαρμπή: Ο λόγος που ακύρωσε ξαφνικά την αποψινή της εμφάνιση στην «Αυτοκίνηση»

Με ένα Instagram story η Καίτη Γαρμπή αποκάλυψε τον λόγο που ακύρωσε την αποψινή της εμφάνιση στην «Αυτοκίνηση».

Καίτη Γαρμπή | @ALPHA
Σε μια ξαφνική ανακοίνωση για την ακύρωση της εμφάνισης της για σήμερα (3/1) στην «Αυτοκίνηση», προχώρησε η Καίτη Γαρμπή η οποία αποκάλυψε μέσω Instagram τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. 

Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια μέσω ενός story δήλωσε:«Είναι η δεύτερη φορά στα τόσα χρόνια που δουλεύω, που αναγκάζομαι να ακυρώσω τη σημερινή μας εμφάνιση στην Αυτοκίνηση λόγω αρρώστιας.

Έχω έναν πυρετό που δεν πέφτει, ένα φριχτό πονοκέφαλο, μια κλειστή φωνή. Γενικά είμαι χάλια μαύρα.

Πρώτα ο Θεός να γίνω καλά και θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή!», αναφέρει. 

