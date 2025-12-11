Ο γιος της Καίτης Γκρέυ, Φίλιππος Ηλιάδης κατέθεσε αγωγή ζητώντας να ακυρωθεί η ιδιόχειρη διαθήκη της τραγουδίστριας σύμφωνα με την οποία ορίζεται ως μοναδικός της κληρονόμος ο εγγονός της Κωνσταντίνος Ηλιάδης, αδελφός της Αγγελικής Ηλιάδη.

Ο Φίλιππος Ηλιάδης, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή «Super Κατερίνα» θεωρεί ότι το χρονικό διάστημα που έχει συντάξει τη διαθήκη της η Καίτη Γκρέυ, δεν ήταν σε θέση σωματικά και πνευματικά για να ορίσει τους κληρονόμους της και υποστηρίζει ότι η διαθήκη είναι προϊόν πλαστογραφίας.

Διαβάστε ακόμα: Άνοιξε η διαθήκη της Καίτης Γκρέυ: Εκτός ο γιος της, άφησε τα πάντα στον αδερφό της Αγγελικής Ηλιάδη

«Επιφυλάσσομαι να ασκήσω μηνύσεις σε όλους τους εμπλεκόμενους όπως σε αυτόν που παρέδωσε την διαθήκη, στον μάρτυρα που εξετάστηκε και σε αυτό που την δημοσίευσε. Όλοι θα νιώσουν τον πέλεκυ της δικαιοσύνης», είπε στην εκπομπή ο Φίλιππος Ηλιάδης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Φίλιππος Ηλιάδης είχε ζητήσει γραφολογικό έλεγχο για την ιδιόχειρη διαθήκη.