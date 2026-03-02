Kάνιε Γουέστ: Μαζί με την Σενσόρι σε κλινική αποτοξίνωσης στην Ισπανία -Ήταν ένα βήμα πριν το διαζύγιο

Μια «ακόμα μια ευκαιρία» στον γάμο της με τον Κάνιε Γουέστ έδωσε η Μπιάνκα Σενσόρι, αφού εκείνος ζήτησε βοήθεια για την ασταθή συμπεριφορά του. Σύμφωνα με πληροφορίες του Daily Mail, το ζευγάρι επισκέφθηκε και διέμεινε σε κέντρο θεραπείας στην Ισπανία.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, η ίδια είχε σκεφτεί να χωρίσει από τον ράπερ λόγω των δημόσιων εκρήξεών του, που αυξάνονταν ολοένα και περισσότερο τον τελευταίο καιρό και που προκάλεσαν αντιδράσεις, ειδικά μια δήλωση αγάπης για τον Αδόλφο Χίτλερ, ένα υποτιθέμενο μίσος για την εβραϊκή κοινότητα και ισχυρισμούς ότι εκείνος ελέγχει το αποκαλυπτικό ντύσιμό της.

«Πέρυσι τέτοια εποχή οδεύανε προς το διαζύγιο», δήλωσε στην εφημερίδα The Sun ένας άνθρωπος που βρισκόταν πολύ κοντά στην οικογένεια, όμως ο 48χρονος - που το 2016 διαγνώστηκε ότι πάσχει από διπολική διαταραχή - κατάφερε να ζητήσει βοήθεια.

Πιο συγκεκριμένα, η κλινική αποκατάστασης Balance βρίσκεται στη Μαγιόρκα. Πρόκειται για ένα κέντρο ευεξίας που προσφέρει «ιατρικά καθοδηγούμενη φροντίδα ψυχικής υγείας και εθισμού».

Όπως αναφέρουν πηγές, κατά τη διάρκεια που βρίσκονταν εκεί βρήκαν την ευκαιρία να χαλαρώσουν και να συζητήσουν τα προβλήματά τους, ενώ συμμετείχαν και σε κοινές συνεδρίες συμβουλευτικής.

Ο Κάνιε Γουέστ έκτοτε λαμβάνει θεραπεία σε ξεχωριστή κλινική στην Ελβετία και οι φίλοι του λένε ότι η διαφορά στην εμφάνιση, καθώς και στη συμπεριφορά του, έγινε αμέσως αισθητή. «Ο Κάνιε θα μπορούσε να έχει σοβαρούς μπελάδες χωρίς την αγάπη και τη φροντίδα της Μπιάνκα» αναφέρουν.