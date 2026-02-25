Καπουτζίδης για Σέρρες: Ο ρόλος που «διαφώνησε» με τον σκηνοθέτη - «Ήταν ξεκάθαρο ότι το είχα γράψει για αυτόν»

Ο Γιώργος Καπουτζίδης ήταν καλεσμένος στο event που διοργάνωσαν οι Rainbow Mermaids και μεταξύ άλλων αποκάλυψε τον ρόλο για τον οποίο «διαφώνησε» με το σκηνοθέτη της σειράς «Σέρρες», Σταμάτη Πατρώνη.

Ο λόγος, για Μανώλη Θεοδωράκη, ευρέως γνωστό ως Mary Sunshine, που υποδύεται έναν drag ρόλο στη σειρά.

«Όταν του έστιελα το επεισόδιο που εμφανίζεται μια drag queen στο μαγαζί για να πιάσει δουλειά, τον ρόλο τον έγραφα για τη Μαίρη Sunshine και όλη η σκηνή ήταν γραμμένη έτσι: Γιατί δεν έχεις μαλλιά,κλπ. Ήταν ξεκάθαρο δηλαδή ότι έγραφα για αυτόν, τον ρόλο», είπε αρχικά ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Και αργότερα συμπλήρωσε: «Παίρνω στο τηλέφωνο τον Μανώλη του το ανακοινώνω, χαρήκαμε. Κλείνει η δουλειά...νομίζω. Και με παίρνει τηλέφωνο ο Σταμάτης Πατρώνης και μου λέει: A! Θα πάρουμε την Κατίνα να το κάνει αυτό ε;», είπε και γέλασε όλοι το κοινό δεδομένου ότι η Κατίνα είναι η Katina Bella, μια εκ των δύο Rainbow Mermaids.

Τέλος είπε o Γιώργος Καπουτζίδης: «Και λέω...αχ Σταμάτη το έχω πει ήδη στον Μανώλη. Κααι μου είπε να μην το πω δηλαδή στην Κατίνα; Και του λέω όχι Σταμάτη. Και μου λέει άντε καλά εντάξει».