Το «καρφί» Αλεξάνδρου για Τούνη: «Όταν είσαι κάπου και είσαι καλά, δεν ασχολείσαι με το παρελθόν»

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μίλησε στην κάμερα της Super Κατερίνα για την εκπομπή στην οποία θα συμμετέχει την επόμενη τηλεοπτική σεζόν και τα αρνητικά σχόλια στα social media, αλλά και για τον γιο του, Πάρη.

Τι απάντησε όταν ρωτήθηκε το ταξίδι στις Μαλδίβες και τη Ρία Ελληνίδου με την οποία μπορεί να μην το έχουν επιβεβαιώσει οι ίδιοι, αλλά η φημολογία τους θέλει ζευγάρι, αλλά και το «καρφί» για την πρώην του, Ιωάννα Τούνη.

«Κάπου θα είμαι γενικότερα του χρόνου, έχω κάνει συζητήσεις. Θα βρίσκομαι σε μια infotainment εκπομπή», είπε αρχική ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, ο οποίος όταν ρωτήθηκε για τα αρνητικά σχόλια στα social media, απάντησε:

«Νομίζω ότι το έχω ζήσει στο πιο peak από όλους τους ανθρώπους, οπότε δεν με αγχώνει. Νομίζω ότι σημαίνει πως κάνεις κάτι πολύ καλά όταν έχεις πολλά αρνητικά σχόλια.

Άμα κάθεσαι και σκέφτεσαι τι υπάρχει από κάτω σου χάνεις τον δρόμο σου για να πας εκεί που πρέπει να πας».

Μιλώντας για τον γιο του, Πάρη, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είπε: «Κάθε μήνας είναι διαφορετικός. Βλέπεις να μεγαλώνει ένα αντράκι που επικοινωνεί πολύ καλά, είναι πιο εξωστρεφής και σου λέει ακριβώς τι θέλει».

Σε ερώτηση για τη Ρία Ελληνίδου, ο ίδιος δεν θέλησε να απαντήσει, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Μόνος μου πήγα στην Ταϊλάνδη, δεν ξέρω τι μου λες. Δεν θέλω να μιλάω για τα προσωπικά μου, έχω βιώσει το πικ της διαφήμισης στην προσωπική μου ζωή και αυτό δεν βγαίνει κάπου».

Τέλος, σε ερώτηση για τη σχέση του σήμερα με την πρώην του, Ιωάννα Τούνη, με την οποία απέκτησαν τον Πάρη, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δεν θέλησε να πει κάτι αν και πέταξε ένα «καρφί».

«Δεν μπορώ να σου μιλήσω για την Ιωάννα και δεν θα ήθελα να σου πω κάτι. Το μόνο που έχω να πω εγώ είναι όταν είσαι κάπου και είσαι καλά, δεν ασχολείσαι με το παρελθόν.

Αυτό το λέω γενικότερα και όχι για το δικό μου κομμάτι με την Ιωάννα. Από κει και πέρα και ο κάθε άνθρωπος το κάνει για διαφορετικούς λόγους και σκοπούς», δήλωσε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.