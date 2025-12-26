Αντιδράσεις προκάλεσε μια ανάρτηση του Αλέξανδρου Τσουβέλα, με το οποίο ο κωμικός ευχόταν «Καλά Χριστούγεννα» στους ακόλουθους του.

«Ο μεγαλύτερος influencer ήταν ο Χριστός που γεννήθηκε σαν σήμερα.. Χάραξε τον χρόνο (προ Χριστού και μετά) και είχε μόλις 12 followers.. Δίδαξε μόνο αγάπη. Εύχομαι να τη βρείτε. Καλά Χριστούγεννα σε όλους», είχε γράψει ο κωμικός.

Ωστόσο, μετά από δεκάδες αναφορές χρηστών, το post του φέρεται να «κατέβηκε» καθώς θεωρήθηκε προσβλητικό.

Σε νέα ανάρτηση ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έγραψε: «Σε ποστ που μιλάμε για να αγαπάτε αλλήλους κανατε κάποιοι αναφορά...Ευχαριστώ και να σας χαίρεται η μαμά σας».