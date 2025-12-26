Μενού

Κατέβηκε post Τσουβέλα για τον «influencer Χριστό» μετά από αντιδράσεις: «Να σας χαίρεται η μαμά σας»

Αναφορά έκαναν εκατοντάδες χρήστες σε ανάρτηση του Αλέξανδρου Τσουβέλα, που είπε ότι ο μεγαλύτερος influencer των εποχών ήταν ο Χριστός. Η νέα τοποθέτηση του κωμικού.

Αλέξανδρος Τσουβέλας
Αλέξανδρος Τσουβέλας | NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Αντιδράσεις προκάλεσε μια ανάρτηση του Αλέξανδρου Τσουβέλα, με το οποίο ο κωμικός ευχόταν «Καλά Χριστούγεννα» στους ακόλουθους του. 

«Ο μεγαλύτερος influencer ήταν ο Χριστός που γεννήθηκε σαν σήμερα.. Χάραξε τον χρόνο (προ Χριστού και μετά) και είχε μόλις 12 followers.. Δίδαξε μόνο αγάπη. Εύχομαι να τη βρείτε. Καλά Χριστούγεννα σε όλους», είχε γράψει ο κωμικός. 

Ωστόσο, μετά από δεκάδες αναφορές χρηστών, το post του φέρεται να «κατέβηκε» καθώς θεωρήθηκε προσβλητικό. 

Σε νέα ανάρτηση  ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έγραψε: «Σε ποστ που μιλάμε για  να αγαπάτε αλλήλους κανατε κάποιοι αναφορά...Ευχαριστώ και να σας χαίρεται η μαμά σας».

 

