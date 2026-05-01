Κατερίνα Καινούργιου: «Ολόκληρο νέο κεφάλαιο» - Το συγκινητικό μήνυμα για τα γενέθλιά της

Μια ξεχωριστή μέρα φαίνεται πως είναι η Πρωτομαγιά του 2026 για την Κατερίνα Καινούργιου, καθώς γιορτάζει για πρώτη φορά τα γενέθλιά της ως μητέρα.

Η γνωστή παρουσιάστρια έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, που θα πάρει το όνομα Ξένια, την Παρασκευή (03.04.2026) και από τότε, όπως λέει, η ζωή της έχει αλλάξει.

Διαβάστε ακόμα: «Πάγωσε» τη Σκορδά η Παγιατάκη με την πρόβλεψή της: «Είδες κάτι κακό; Θα πάθουμε κάτι;»

Τα ξημερώματα της Παρασκευής (01.05.2026) η Κατερίνα Καινούργιου ανήρτησε ένα συγκινητικό story στο Instagram, τονίζοντας ότι τα φετινά της γενέθλια είναι πολύ διαφορετικά από όλα τα προηγούμενα, διότι κρατά στην αγκαλιά της τη μονάκριβη κορούλα της.

«Δεν είναι απλώς τα γενέθλιά μου. Είναι ένα ολόκληρο νέο κεφάλαιο», έγραφε στα αγγλικά το μήνυμα που δημοσίευσε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς η παρουσιάστρια. Σημειώνεται ότι η παρουσιάστρια γεννήθηκε την Πρωτομαγιά του 1985 και σήμερα έκλεισε τα 41 της χρόνια.

Instagram



