Η Κέιτλιν Τζένερ δήλωσε ότι δεν μπορεί να ταξιδέψει πλέον στο εξωτερικό μετά τις αλλαγές που έφερε στα διαβατήρια το διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν μόνο δύο φύλα -αρσενικό και θηλυκό- τα οποία περιγράφονται ως «αμετάβλητη βιολογική πραγματικότητα».

Ακόμα το κείμενο προβλέπει ότι στα κρατικά έγγραφα πρέπει να αποτυπώνεται το φύλο «κατά τη σύλληψη» με αποτέλεσμα να γίνουν αλλαγές στα διαβατήρια.

Αυτό επηρέασε περίπου 2,8 εκατομμύρια τρανς και non binary άτομα στις Ηνωμένες Πολιτείες που πλέον έχουν στα χέρια τους διαβατήριο με το λάθος φύλο.

Το ίδιο συνέβη και με την Κέιτλιν Τζένερ, η οποία όταν ανανέωσε το διαβατήριό της συνειδητοποίησε ότι το καινούριο είχε ένδειξη M (male=αρσενικό) και όχι F (femal-θηλυκό),. όπως εξήξγησε η ίδια στο podcast Tomi Lahren Is Fearless.

Αρχικά η ίδια νόμιζε ότι επρόκειτο για κάποιο λάθος και το έστειλε πίσω στο State Department, αλλά και το νέο που παρέλαβε στη συνέχεια είχε την ίδια ένδειξη.

«Οπότε τώρα είμαι στη φάση του τι να κάνω; Αυτό είναι ζήτημα ασφάλειας. Δεν μπορώ να ταξιδέψω πια στο εξωτερικό, εντάξει; Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το διαβατήριό μου.

Για κάποιο άτομο στη δική μου θέση, που έχει προχωρήσει σε μετάβαση, δούλεψα πάρα πολύ σκληρά. Συνεργάστηκα με νομικό γραφείο για να αλλάξουν τα πάντα από "M" (male, αρσενικό) σε "F" (female, θηλυκό), μέχρι και στο πιστοποιητικό γέννησής μου. Όλα τα έγγραφά μου ήταν σωστά, το διαβατήριο», τόνισε η Κέιτλιν Τζένερ.

«Δεν έχω μιλήσει με τον Πρόεδρο, του έγραψα. Ήμουν στο Μαρ-α-Λάγκο πριν από δύο μήνες και του έγραψα μια επιστολή, εξηγώντας του όλα αυτά και το πώς επηρεάζει εμένα και πολλούς άλλους ανθρώπους», συμπλήρωσε η ίδια.

«Δυστυχώς δεν ήταν εκεί εκείνο το σαββατοκύριακο. Δεν έχω ακούσει τίποτα από εκείνον. Είναι κάπως απασχολημένος αυτή την περίοδο. Η ένδειξη φύλου στο διαβατήριό μου δεν είναι το μεγαλύτερο θέμα στην ατζέντα, εντάξει; Το καταλαβαίνω και δεν του ρίχνω καμία ευθύνη. Τον αγαπώ και αγαπώ αυτό που κάνει», δήλωσε η Κέιτλιν Τζένερ.