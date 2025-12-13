Μερικές φωτογραφίες που δημιούργησε με ΑΙ και στις οποίες βρισκόταν μαζί με τον Παντελή Παντελίδη, ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Σπύρος Μαρτίκας.
Η ανάρτηση προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, ενώ ο Πέτρος Κωστόπουλος ξέσπασε στον αέρα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ANT1.
«Πάει καλά; Ο Μαρτίκας λέω, πάει καλά; Πάει καλά; Αυτό είναι κατάπτυστο! Από πού κι ως πού οικειοποιείται τη φωτογραφία του ανθρώπου και βάζει τον εαυτό του, γιατί έχει μια υπόθεση», είπε αρχικά ο Πέτρος Κωστόπουλος.
«Δηλαδή, βλέπω να κυνηγάει τη δημοσιότητα με οποιονδήποτε τρόπο… Είναι βαρεμένο, τρελό, δεν πάει καλά», ανέφερε ακόμα.
- Κεραυνοί Πέτρου Κωστόπουλου για Μαρτίκα: «Είναι κατάπτυστο και βαρεμένο αυτό που έκανε με τον Παντελίδη»
- Καστ, τηλεθέαση και σενάριο: Πώς το κανάλι της Βουλής έγινε το Netflix των ημερών
- Ο λόγος για τον οποίο ο Νίκος Σταυρίδης είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει στην Ακρόπολη
- Σίντνεϊ Σουίνι: Τι έδειξε ανιχνευτής ψεύδους όταν απάντησε ότι το στήθος της είναι αληθινό
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.