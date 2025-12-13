Μερικές φωτογραφίες που δημιούργησε με ΑΙ και στις οποίες βρισκόταν μαζί με τον Παντελή Παντελίδη, ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Σπύρος Μαρτίκας.

Η ανάρτηση προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, ενώ ο Πέτρος Κωστόπουλος ξέσπασε στον αέρα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ANT1.

«Πάει καλά; Ο Μαρτίκας λέω, πάει καλά; Πάει καλά; Αυτό είναι κατάπτυστο! Από πού κι ως πού οικειοποιείται τη φωτογραφία του ανθρώπου και βάζει τον εαυτό του, γιατί έχει μια υπόθεση», είπε αρχικά ο Πέτρος Κωστόπουλος.

«Δηλαδή, βλέπω να κυνηγάει τη δημοσιότητα με οποιονδήποτε τρόπο… Είναι βαρεμένο, τρελό, δεν πάει καλά», ανέφερε ακόμα.