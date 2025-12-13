Μενού

Κεραυνοί Πέτρου Κωστόπουλου για Μαρτίκα: «Είναι κατάπτυστο και βαρεμένο αυτό που έκανε με τον Παντελίδη»

Ξέσπασε ο Πέτρος Κωστόπουλος για τις ΑΙ φωτογραφίες που ανήρτησε ο Σπύρος Μαρτίκας, στις οποίες εμφανίζεται μαζί με τον Παντελή Παντελίδη.

Reader symbol
Newsroom
Πέτρος Κωστόπουλος
Πέτρος Κωστόπουλος | NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
  • Α-
  • Α+

Μερικές φωτογραφίες που δημιούργησε με ΑΙ και στις οποίες βρισκόταν μαζί με τον Παντελή Παντελίδη, ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Σπύρος Μαρτίκας.

Η ανάρτηση προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, ενώ ο Πέτρος Κωστόπουλος ξέσπασε στον αέρα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ANT1.

«Πάει καλά; Ο Μαρτίκας λέω, πάει καλά; Πάει καλά; Αυτό είναι κατάπτυστο! Από πού κι ως πού οικειοποιείται τη φωτογραφία του ανθρώπου και βάζει τον εαυτό του, γιατί έχει μια υπόθεση», είπε αρχικά ο Πέτρος Κωστόπουλος.

«Δηλαδή, βλέπω να κυνηγάει τη δημοσιότητα με οποιονδήποτε τρόπο… Είναι βαρεμένο, τρελό, δεν πάει καλά», ανέφερε ακόμα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE