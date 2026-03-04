Kesha: Αποκαλεί τον Τραμπ «εγκληματικό θηρευτή» - Έβαλε τραγούδι της σε βίντεο για τον πόλεμο

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις τα τελευταία εικοσιτετράωρα στη Μέση Ανατολή, με τα βλέμματα ολόκληρου του πλανήτη να είναι στραμμένα στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Κι ενώ ο φόβος και η ανησυχία εντείνονται, ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει προκλητικές δηλώσεις αναφορικά με τον πόλεμο, ενισχύοντας το εχθρικό κλίμα που επικρατεί. Μάλιστα, ο Λευκός Οίκος παραμένει ενεργός στα social media, με την ομάδα του προέδρου των ΗΠΑ να χρησιμοποιεί τραγούδι της Kesha σε βίντεο σχετικό με τον πόλεμο. Αυτό ήταν σίγουρο πως δεν θα μείνει αναπάντητο.

