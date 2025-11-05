Κίλι Σφακιανάκη: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της συζύγου του τραγουδιστή

Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της συζύγου του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι, σε ηλικία 62 ετών και σήμερα Τετάρτη (5/11) ο Στέφανος Κωνσταντινίδης έδωσε μέσα από τη Super Κατερίνα» λεπτομέρειες γύρω απο την κηδεία της.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος, η κηδεία της Κίλι Σφακιανάκη θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων ή τηλεοπτικών συνεργείων.

Επιθυμία της συζύγου του Νότη Σφακιανάκη ήταν να αποτεφρωθεί γι' αυτό τον λόγο, μετά την εξόδιο ακολουθία η σορός της θα οδηγηθεί για αποτέφρωση στη Ριτσώνα.

Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Alpha, η αδελφή του Νότη Σφακιανάκη, Πολυάννα, χαρακτήρισε την Κίλι έναν «άγγελο επί γης», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ήταν ένας άγγελος επί της γης και τώρα είναι στον ουρανό με τους αγγέλους».

«Ήταν ένας θησαυρός, ένας άγγελος σε αυτή τη γη, ο Νότης την λάτρευε. Περάσανε πολύ ωραίες στιγμές μαζί. Μας έχει συμπαρασταθεί σε πάρα πολλά πράγματα. Πάντα είχαμε επικοινωνία. Ήμουν στην Κω και δεν προλάβαινα να πάω να τη δω και έχω τύψεις γι’ αυτό», δήλωσε στη Super Κατερίνα η κουμπάρα του Νότη Σφακιανάκη, Σέβα Τύρα.

