Κίνα: Το φαινόμενο των «rat people» - H Gen Z αντιδρά στην επαγγελματική εξουθένωση

Η αύξηση της ανεργίας μεταξύ των νέων στην Κίνα έχει δημιουργήσει ένα νέο διαδικτυακό φαινόμενο που τραβά την προσοχή: ολοένα και περισσότεροι Gen Z που δυσκολεύονται να βρουν εργασία, υιοθετούν την ταυτότητα των «rat people», παρουσιάζοντας έναν τρόπο ζωής που χαρακτηρίζεται από πολύωρη παραμονή στο κρεβάτι, συνεχή χρήση του κινητού και ελάχιστη δραστηριότητα μέσα στην ημέρα.

Η τάση ξεκίνησε από τα κινεζικά social media και λειτουργεί, σύμφωνα με ειδικούς, ως μια άτυπη μορφή διαμαρτυρίας απέναντι στην πίεση της αγοράς εργασίας, που έχει ως αποτέλεσμα το burnout.

Σε εφαρμογές όπως το Weibo, το RedNote και το Douyin, πολλοί νέοι καταγράφουν την καθημερινότητά τους σχεδόν αποκλειστικά από το κρεβάτι: ξυπνούν το μεσημέρι, περνούν ώρες κάνοντας scroll, αποφεύγοντας κάθε δραστηριότητα. Τα βίντεο συγκεντρώνουν εκατοντάδες χιλιάδες προβολές και σχόλια από άλλους Gen Z που δηλώνουν ότι ακολουθούν παρόμοιο μοτίβο στην καθημερινότητά τους, επιλέγοντας τον «οριζόντιο» τρόπο ζωής.

