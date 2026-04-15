Κλέλια Ανδριολάτου: «Η Έλενα Χριστοπούλου με στήριξε πολύ - Δεν με αφορά τίποτα το κίτρινο»

Επιστρέφοντας από την Κέρκυρα όπου πέρασε το Πάσχα, η Κλέλια Ανδριολάτου μίλησε στην κάμερα του Πρωινού για το τέλος της συνεργασίας της με την Έλενα Χριστοπούλου, εξηγώντας πως δεν υπάρχει καποιο παρασκήνιο. ενώ δεν θέλησε να πει πολλά πράγματα για τον σύντροφό της σε σχετική ερώτηση.

«Με το νέο μου μάνατζερ συνεργαζόμαστε 3-4 χρόνια. Εσείς το ανακαλύψατε τώρα. Απλά δεν είνα όλα εύκολα στη ζωή. Εσείς βλέπετε πάντα ένα αποτέλεσμα. Από πίσω υπάρχει πολλή δουλειά και πολύς χρόνος.

Με την Έλενα βγάλαμε μία κοινή ανακοίνωση για τη λήξη της συνεργασίας μας. Είμαστε πολύ καλά, μιλάμε και προχωράμε. Υπάρχει πολλή στήριξη και αγάπη. Στη ζωή πρέπει να προχωράμε και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον.

Η Έλενα με στήριξε πολύ στην απόφαση αυτή. Δεν νομίζω ότι είμαι ένας άνθρωπος που προκαλώ κόντρα, οπότε δεν θα ήθελα να υπάρχει γύρω μου μια τέτοια είδηση. Δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος.

Δεν με αφορά τίποτα το κίτρινο γενικότερα και να υπάρχει τίποτα περίεργο στην ατμόσφαιρα. Είμαι πολύ καθαρός άνθρωπος. Είμαι αποφασισμένη και κάνω ό,τι πρέπει να κάνω για τη ζωή μου και σέβομαι τους ανθρώπους που έχω γύρω μου», δήλωσε η Κλέλια Ανδριολάτου.

Όταν η συζήτηση πήγε στον σύντροφό της, η γνωστή ηθοποιός αρκέστηκε στο να πει: «Ο σύντροφός μου είναι μια χαρά, κάνει τη δική του ζωή και πορευόμαστε».

Τέλος, σε ερώτηση για το εάν «έχει ανοίξει τα φτερά της» και στο εξωτερικό, η Κλέλια Ανδριολάτου απάντησε: «Είμαστε εδώ στην Ελλάδα, κάνουμε τη δουλειά μας εδώ. Όσο μπορούμε, ανοίγουμε τα φτερά μας και στο εξωτερικό και βλέπουμε. Δεν υπάρχει κάτι φαντασμαγορικό σε όλο αυτό».