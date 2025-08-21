Κλέλια Ανδριολάτου: Οι εντυπωσιακές πόζες στη θάλασσα με ημιδιάφανο φόρεμα

Η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές, όπως και το να μοιράζεται στιγμές από αυτές με τους followers της στα social media.

Αυτή τη φορά η πρωταγωνίστρια του Maestro ανέβασε στο προφίλ της στο Instagram μερικές λήψεις στις οποίες ποζάρει στον φακό πάνω σε καταμαράν, φορώντας ένα μακρύ, ημιδιάφανο φόρεμα.

«Θέλω να με αγαπάς εσύ» έγραψε η Κλέλια Ανδριολάτου στη λεζάντα της ανάρτησής της και τα κολακευτικά σχόλια από τους followers της έπεσαν «βροχή».

Κλέλια Ανδριολάτου | @klelia_andriolatou - Instagram

Κλέλια Ανδριολάτου | @klelia_andriolatou - Instagram

Κλέλια Ανδριολάτου | @klelia_andriolatou - Instagram

Κλέλια Ανδριολάτου | @klelia_andriolatou - Instagram

Κλέλια Ανδριολάτου | @klelia_andriolatou - Instagram

Κλέλια Ανδριολάτου

| @klelia_andriolatou - Instagram

Κλέλια Ανδριολάτου | @klelia_andriolatou - Instagram