Κλέλια Ανδριολάτου: Οι εντυπωσιακές πόζες στη θάλασσα με ημιδιάφανο φόρεμα

Η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές, όπως και το να μοιράζεται στιγμές από αυτές με τους followers της στα social media.
Αυτή τη φορά η πρωταγωνίστρια του Maestro ανέβασε στο προφίλ της στο Instagram μερικές λήψεις στις οποίες ποζάρει στον φακό πάνω σε καταμαράν, φορώντας ένα μακρύ, ημιδιάφανο φόρεμα.
«Θέλω να με αγαπάς εσύ» έγραψε η Κλέλια Ανδριολάτου στη λεζάντα της ανάρτησής της και τα κολακευτικά σχόλια από τους followers της έπεσαν «βροχή».
