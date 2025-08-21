Μενού

Κλέλια Ανδριολάτου: Οι εντυπωσιακές πόζες στη θάλασσα με ημιδιάφανο φόρεμα

Η Κλέλια Ανδριολάτου εντυπωσιάζει και πάλι με ημιδιάφανο φόρεμα ενώ ποζάρει επάνω σε σκάφος.

Κλέλια Ανδριολάτου
Κλέλια Ανδριολάτου | @klelia_andriolatou - Instagram
Η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές, όπως και το να μοιράζεται στιγμές από αυτές με τους followers της στα social media.

Αυτή τη φορά η πρωταγωνίστρια του Maestro ανέβασε στο προφίλ της στο Instagram μερικές λήψεις στις οποίες ποζάρει στον φακό πάνω σε καταμαράν, φορώντας ένα μακρύ, ημιδιάφανο φόρεμα.

«Θέλω να με αγαπάς εσύ» έγραψε η Κλέλια Ανδριολάτου στη λεζάντα της ανάρτησής της και τα κολακευτικά σχόλια από τους followers της έπεσαν «βροχή».

Κλέλια Ανδριολάτου
Κλέλια Ανδριολάτου
Κλέλια Ανδριολάτου
Κλέλια Ανδριολάτου
Κλέλια Ανδριολάτου
Κλέλια Ανδριολάτου
Κλέλια Ανδριολάτου
