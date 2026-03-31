Κόνι Μεταξά: «Να αλλάξει το τραγούδι γενεθλίων - Ποιος χ...στηκε να σκορπίζει της γνώσης το φως;»

Η Κόνι Μεταξά έκανε αίτηση μέσω TikTok να αλλάξει το τραγούδι γενεθλίων, τονίζοντας μέσα από βίντεο που ανέβασε πόσο δεν της αρέσει το συγκεκριμένο τραγούδι, εξηγώντας πως οι στίχοι δεν αρέσουν σε κανέναν και ότι περνάνε κιόλας τα λάθος μηνύματα.

Μάλιστα, πρότεινε αντί του συγκεκριμένου τραγουδιού να λέμε στους εορτάζοντες το «Χρόνια Πολλά» της Άννας Βίσση.

«Ακούστε με λίγο θέλω να συζητήσουμε κάτι σοβαρό. Θεωρώ πως πρέπει να αλλάξει το τραγούδι γενεθλίων.

Πρώτον: χωρίς να το θέλουμε κάνουμε manifest από πάρα πολύ μικροί να βγάλουμε άσπρα μαλλιά. Άμα δεν μας το έλεγαν κάθε χρόνο τόσο πολλοί άνθρωποι, μπορεί να μην βγάζαμε.

Δεύτερον: κανένας δεν ξέρει τα λόγια, λένε "νιώσεις το φως". Δεν είναι "νιώσεις το φως". Ή μάθε τα λόγια, δηλαδή έχουν περάσει τόσα χρόνια, μια ζωή το ακούτε, δεν είναι δυνατόν να μην ξέρετε τα λόγια, είναι ντροπή.

Τρίτον: το τραγούδι είναι χάλια, δεν αρέσει σε κανέναν που έχει γενέθλια, δεν θέλει κανένας να το ακούει. Άμα ήταν ένα πιο ωραίο τραγούδι, μπορεί να τραγουδάγαμε και εμείς που έχουμε γενέθλια μαζί με τους ανθρώπους που μας τραγουδούν το τραγούδι.

Δεν έχω δει λιγότερο ενθουσιασμένο άνθρωπο από αυτόν που του τραγουδάνε το "μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά"», είπε αρχικά η Κόνι Μεταξά.

«Επίσης, δεν συμφωνώ με τους στίχους, θεωρώ ότι είναι η χειρότερη ευχή. "Να ζήσεις τάδε και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά, παντού να σκορπίζεις της γνώσης το φως;". Ποιος χ...στηκε γενικά να σκορπίζεις της γνώσης το φως; Δεν καταλαβαίνω, αυτό δίνει πράγματα σε άλλους.

Εμείς θέλουμε αυτός που έχει γενέθλια να πάρει αυτός πράγματα. Δεν θέλω σκορπίζω τίποτα, θέλω να τα κρατάω για τον εαυτό μου.

"Και όλοι να λένε να ένας σοφός". Σοφός; Αλήθεια; Δηλαδή από όλα αυτά που θέλουμε να λένε για εμάς, αυτό που κρατάμε το σοφός;

Θα χαιρόμασταν άμα μας έλεγαν "πωπω η Κόνι είναι πολύ σοφή;". Όχι! Κανένας δεν τη θέλει αυτή την ευχή.

Χίλιες φορές να τραγουδάτε ο ένας στον άλλον το "Χρόνια Πολλά" της Βίσση», κατέληξε η Κόνι Μεταξά, η οποία έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο TikTok «Petition να αλλάξει το τραγούδι γενεθλίων».