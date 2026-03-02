Κώστας Δόξας: Ξεσπά ο αδελφός του κατά της Δεληθανάση - «Κατάφερε να γίνει infuencer του MeToo»

Στο πλευρό του αδελφού του, Κώστα Δόξα, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος της πρώην συζύγου του, Μαρίας Δεληθανάση, εμφανίστηκε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», Άκης Δείξιμος.

«Είναι στενάχωρο για όλη την οικογένεια, αλλά η ζωή συνεχίζεται», είπε αρχικά ο Άκης Δείξιμος.

Στη συνέχεια, καθώς μίλησε για τον αδελφό του, έκανε λόγο για μια άδικη απόφαση του δικαστηρίου σε βάρος του: «Ο αδελφός μου είναι ένας καλός πατέρας, είναι ένας καλός άνθρωπος. Τέτοιες ποινές φυσικά δεν τις άξιζε με τίποτα. Το λέω επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Θα τολμήσω να μιλήσω για μια άδικη απόφαση. Βέβαια πρόκειται για μια πρωτόδικη απόφαση, υπάρχει η έφεση και περιμένουμε. Συνεχίζουμε να το παλεύουμε».

«Έπεσα απ’ τα σύννεφα γιατί περίμενα να λάμψει η αλήθεια. Και δεν συνέβη αυτό. Εγώ θα σας πω ότι ανησύχησα για τον αδερφό μου, για την κατάσταση στην οποία τον έχει φέρει όλο αυτό, όλη αυτή η απόφαση, όλη αυτή η τροπή της υπόθεσης. Είμαι δίπλα του, τον αγαπώ, τον στηρίζω, τον γνωρίζω. Γνωρίζω και την κυρία. Οπότε, εδώ είμαστε», πρόσθεσε.

Μιλώντας για τα σχόλια στα social media αναφορικά με την υπόθεση, είπε: «Ο κόσμος γενικότερα είναι έτοιμος μέσα από την ελευθερία που δίνει το πληκτρολόγιο να καταριέται, να λέει πράγματα τα οποία είναι εξωφρενικά, θυμίζουν πραγματικά Μεσαίωνα. Είναι ένας κόσμος έτοιμος για το χειρότερο, έτοιμος για πολέμους, έτοιμος ακόμα και να λιθοβολήσει τον κακό υποτίθεται, εντός εισαγωγικών».

Ο Άκης Δείξιμος δεν δίστασε μάλιστα να αναφερθεί και στην πρώην σύζυγο του αδελφού του, Μαρία Δεληθανάση, αφήνοντας αιχμές ότι κινήθηκε νομικά για να βγει στην τηλεόραση:

«Εγώ απ’ την άλλη πλευρά εύχομαι καλή επιτυχία. Γιατί προφανώς μέχρι στιγμής πέτυχε να βγαίνει στην τηλεόραση, αυτό ήθελε. Πέτυχε να γίνει μια influencer και να γίνει σημαιοφόρος του metoo. Συγχαρητήρια. Το σωστό θα ήταν να ήθελε, πέντε χρόνια από οποιοδήποτε περιστατικό μεταξύ ενός αντρόγυνου, δύο άνθρωποι να είναι αυτή τη στιγμή ήρεμοι και να κοιτάνε το καλό της κόρης τους».