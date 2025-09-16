Η Κριστίν Μιλιότι (Cristin Milioti), η ηθοποιός που εντυπωσίασε με τον ρόλο της στη μίνι-σειρά The Penguin πήρε μεγάλη χαρά όταν κέρδισε το πρώτο της βραβείο Primetime Emmy, αλλά δεν το χάρηκε δεόντως.

Αργότερα το βράδυ, μετά την αστραφτερή τελετή, καθώς κατευθυνόταν προς τη δεξίωση μετά τα βραβεία, στο Λος Άντζελες, σκόνταψε από το πουθεηνά, πέφτοντας μπρούμυτα στο πάτωμα και ρίχνοντας το βραβείο της.

Όπως φαίνεται σε ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, η Μιλιότι φορούσε ένα μαύρο δερμάτινο μπουφάν και ήταν όλο χαμόγελα λίγο πριν το απροσδόκητο παραπάτημα.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Black Mirror» πλησίασε το κτίριο και ξαφνικά έπεσε κατευθείαν στο έδαφος, ρίχνοντας παράλληλα το πανάκριβο χρυσό τρόπαιο. Ένας άντρας έσπευσε αμέσως να βοηθήσει τη Μιλιότι να σηκωθεί, ενώ διέσωσε άρπαξε και το «τραυματισμένο» βραβείο Emmy της.

Cristin Milioti had an award-worthy recovery after falling and sending her Emmy statue flying! 😭🏆 pic.twitter.com/KR7ixrIVIl — Entertainment Tonight (@etnow) September 15, 2025

Πηγή: Entertainment Tonight