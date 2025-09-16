Η Κριστίν Μιλιότι (Cristin Milioti), η ηθοποιός που εντυπωσίασε με τον ρόλο της στη μίνι-σειρά The Penguin πήρε μεγάλη χαρά όταν κέρδισε το πρώτο της βραβείο Primetime Emmy, αλλά δεν το χάρηκε δεόντως.
Αργότερα το βράδυ, μετά την αστραφτερή τελετή, καθώς κατευθυνόταν προς τη δεξίωση μετά τα βραβεία, στο Λος Άντζελες, σκόνταψε από το πουθεηνά, πέφτοντας μπρούμυτα στο πάτωμα και ρίχνοντας το βραβείο της.
Όπως φαίνεται σε ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, η Μιλιότι φορούσε ένα μαύρο δερμάτινο μπουφάν και ήταν όλο χαμόγελα λίγο πριν το απροσδόκητο παραπάτημα.
Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Black Mirror» πλησίασε το κτίριο και ξαφνικά έπεσε κατευθείαν στο έδαφος, ρίχνοντας παράλληλα το πανάκριβο χρυσό τρόπαιο. Ένας άντρας έσπευσε αμέσως να βοηθήσει τη Μιλιότι να σηκωθεί, ενώ διέσωσε άρπαξε και το «τραυματισμένο» βραβείο Emmy της.
Πηγή: Entertainment Tonight
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.