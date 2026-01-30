Lady Gaga κατά της ICE: «Οι ηγέτες να δείξετε έλεος σε όλους στη χώρα μας»

Θέση κατά των εχθροπραξιών της ICE στη Μινεσότα έλαβε η Lady Gaga, κάνονας μια ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένη παρέμβαση από τη σκηνή του Tokyo Dome.

Η βραβευμένη με Όσκαρ καλλιτέχνις κατά τη διάρκεια της συναυλίας της αποφάσισε να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα συμπαράστασης στις οικογένειες που στοχοποιούνται στις ΗΠΑ από αστυνομία μετανάστευσης.

«Θέλω να αφιερώσω ένα δευτερόλεπτο για να μιλήσω για κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό για μένα. Κάτι σημαντικό για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και ειδικά στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Σε λίγες μέρες θα επιστρέψω στο σπίτι μου και η καρδιά μου πονάει σκεπτόμενη τους ανθρώπους, τα παιδιά, τις οικογένειες σε όλη την Αμερική, που στοχοποιούνται ανελέητα από την ICE. Σκέφτομαι τον πόνο τους και το πώς οι ζωές τους καταστρέφονται μπροστά στα μάτια μας», ανέφερε η τραγουδίστρια στην σκηνή.

Συνέχισε λέγοντας πως η Μινεσότα βρίσκεται συνεχώς στις σκέψεις της, όπως και «όλοι πίσω στην πατρίδα που ζουν μέσα στον φόβο, αναζητώντας απαντήσεις για το τι πρέπει να κάνουμε όλοι μας».

«Όταν ολόκληρες κοινότητες χάνουν το αίσθημα της ασφάλειας και του ανήκειν, κάτι σπάει μέσα σε όλους μας. Ελπίζω ότι θα σταθείτε στο πλευρό μας απόψε. Ξέρω ότι δεν είμαστε στην Αμερική αυτή τη στιγμή, αλλά είμαστε μαζί με την κοινότητά μας και σας αγαπάμε», ανέφερε.

Δεν σταμάτησε εκεί καθώς στη συνέχεια αφιέρωσε το τραγούδι της «Come to Mama» σε «όλους όσοι υποφέρουν, σε όλους όσοι νιώθουν μόνοι και αβοήθητοι, σε οποιονδήποτε έχει χάσει ένα αγαπημένο πρόσωπο και περνάει μια δύσκολη, μια αδιανόητη στιγμή, προσπαθώντας να δει πότε θα πλησιάσει το τέλος».

«Πρέπει να επιστρέψουμε σε ένα μέρος ασφάλειας, ειρήνης και λογοδοσίας. Οι καλοί άνθρωποι δεν θα έπρεπε να παλεύουν τόσο σκληρά και να ρισκάρουν τη ζωή τους για την ευημερία και τον σεβασμό και ελπίζω οι ηγέτες μας να ακούνε» τόνισε.

Επιπλέον, η τραγουδίστρια ζήτησε από την ηγεσία της Αμερικής να δείξει έλεος σε όλους τους ανθρώπους:

«Ελπίζω να μας ακούτε που σας ζητάμε να αλλάξετε την πορεία των πράξεών σας άμεσα και να δείξετε έλεος σε όλους στη χώρα μας. Σε μια εποχή που δεν φαίνεται εύκολο να έχεις ελπίδα, είναι η κοινότητά μου, οι φίλοι μου και η οικογένειά μου που με κρατούν όρθια. Έτσι, θα ήθελα να πω ένα τραγούδι που περιέχει λίγη ελπίδα, για να προσπαθήσω να μας δώσω λίγη απόψε», κατέληξε, ερμηνεύοντας το «Come to Mama» από το τέταρτο άλμπουμ της με τίτλο «Joanne», σύμφωνα με το Hollywood Reporter.