Λάκης Γαβαλάς: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης μου είχε σταθεί στη φυλακή»

Από την πρώτη στιγμή που η καταγγελία του Στέφανου Παπαδόπουλου κατά του Γιώργου Μαζωνάκη είδε το φως της δημοσιότητας, ο Λάκης Γαβαλάς έχει εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στον δεύτερο.

Στη συνέντευξή του στο «Πρωινό» την Τετάρτη 21/1 τόνισε μάλιστα ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης του είχε σταθεί το διάστημα που βρισκόταν στη φυλακή και τον είχε επισκεφτεί πάνω από μία φορά χωρίς να τον αντιμετωπίζει με λύπηση. Τον χαρακτήρισε ακόμα έναν άνθρωπο ευαίσθητο.

Πιο συγκεκριμένα, ο σχεδιαστής ανέφερε: «Ο Γιώργος έχει πει ένα υπέροχο τραγούδι που του έχουν γράψει, που λέει "ανήκω σε εμένα και στα όνειρά μου". Είμαστε 5-6 άνθρωποι στην Ελλάδα που έχουμε έναν ιδιάζοντα χαρακτήρα που τελικά αφήνουμε ένα αποτύπωμα που ο άλλος όμως μπορεί να το ελέγξει ότι ώρα θέλει. Δεν παύει, όμως, να είναι κάτι ιδιαίτερο.

Εγώ αυτό που είπα για τον Γιώργο, ο οποίος μου είχε σταθεί και στη φυλακή, με είχε επισκεφτεί πάνω από μία φορά, είχαμε πάει στο γραφείο της διευθύντριας, μιλήσαμε, συζητήσαμε, πολύ άνετα, όχι σαν να λυπάται για κάτι.

Πάντα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μου έκανε εντύπωση γιατί ήταν κι αυτός τρελούλης και ψάχνω άτομα να μην είμαι μόνο εγώ. Είπα, λοιπόν, για τον Γιώργο και για εμένα, "μην κοιτάζετε κάποια στιγμή, κοιτάζετε το έργο, δείτε τι συμβαίνει".

Σαν ευαίσθητοι άνθρωποι, επειδή ντεκοραριζόμαστε, νομίζουμε ότι έχουμε το σύμπαν επάνω μας, αλλά και το σύμπαν δεν ξέρεις αν μπορεί να ανοίξει την αγκαλιά του να σε δεχτεί.

Επειδή κι αυτό είναι άπληστο, άλλες φορές θα είναι με το ρέμα και άλλες όχι. Κάποια στιγμή ο καλλιτέχνης πάνω στην τρέλα του μπορεί να έχει στείλει και ένα μήνυμα, να έχει πει ένα "ρε συ, πολύ ωραίο θα ήταν να παίξουμε...". Αλλά αυτό μπορεί να είναι μέσα στο φάσμα της δουλειάς. Στη νύχτα είμαστε...».

Υπενθυμίζεται ότι ο Στέφανος Παπαδόπουλος αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Εισαγγελέα για να δώσει ενόρκως εξηγήσεις σχετικά με τη μήνυση που έχει καταθέσει εις βάρος του γνωστού καλλιτέχνη.