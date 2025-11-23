Λίαμ Πέιν: Η πρώην αρραβωνιαστικιά του σχεδιάζει ντοκιμαντέρ για τη σχέση τους

Η πρώην αρραβωνιαστικιά του Λίαμ Πέιν, Μάγια Χένρι, φέρεται να σχεδιάζει να γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ για τη σχέση και τον χωρισμό τους - ένα χρόνο μετά τον τραγικό θάνατό του.

Ο πρώην σταρ των One Direction πέθανε σε ηλικία 31 ετών τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, όταν έπεσε από το μπαλκόνι ενός ξενοδοχείου στην Αργεντινή.

Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου στην εκκλησία της Αγίας Μαρίας στο Άμερσαμ του Μπάκιγχαμσαϊρ.

Τι θα δείχνει το «ντοκιμαντέρ»;

Το 24χρονο μοντέλο Μάγια Χένρι ήταν σε σχέση μαζί του από το 2018 έως το 2022 και σύμφωνα με τη Sun αναφέρει ότι συνεργάζεται με το HBO και μια ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής για το ντοκιμαντέρ

Υπάρχει ανησυχία ότι η ταινία μπορεί να αναστατώσει την οικογένειά του που πενθεί, αφού νωρίτερα φέτος η Μάγια ισχυρίστηκε ότι ο τραγουδιστής έκανε χρήση ηρωίνης και έστειλε μηνύματα με σεξουαλικό περιεχόμενο σε θαυμάστριές του.

Πηγή δήλωσε στην εφημερίδα: «Αυτό το ντοκιμαντέρ θα είναι εξαιρετικά οδυνηρό για την οικογένεια του Λίαμ, η οποία παλεύει με μια αδιανόητη απώλεια».

Και συνέχισε: «Υπάρχει επίσης ανησυχία εντός της βιομηχανίας ότι θα είναι μονόπλευρο. Φυσικά, ο Λίαμ δεν είναι εδώ για να δώσει τη δική του εκδοχή της ιστορίας ή των γεγονότων. Όλα αυτά είναι απλώς τρομερά λυπηρά.»

Πιστεύεται ότι η ταινία θα αποτυπώσει τη σχέση τους και θα αναφερθεί στην «επίθεση» που δέχτηκε εκείνη από θαυμαστές των One Direction, όταν άρχισαν να βγαίνουν.