Light: Η πιο τρυφερή του φάση – Η πρώτη φωτογραφία με τον γιο του

Ο Light ποζάρει με τον ενός μηνός γιο του

Ο Light και η Άννα Θεοδωρίδη
Ο Light και η Άννα Θεοδωρίδη | NDP Photos
Ο Light σε ρόλο μπαμπά! Ο δημοφιλής τράπερ μοιράστηκε με τους followers του την πρώτη του κοινή φωτογραφία με τον ενός μηνός γιο του.

Εκείνος και η σύντροφός του, Άννα Θεοδωρίδη, έγιναν γονείς στις 27 Σεπτεμβρίου και από τότε ζουν την πιο όμορφη φάση της ζωής τους.

Ο Light και o γιος του
Ο Light και o γιος του | Instagram / @nerogreco

 

Στην ανάρτηση που έκανε ο Light, ποζάρει χαμογελαστός με το μωρό του στην αγκαλιά, σε μια χαλαρή βόλτα στη φύση

LIFESTYLE