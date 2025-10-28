Light: Η πιο τρυφερή του φάση – Η πρώτη φωτογραφία με τον γιο του

Ο Light σε ρόλο μπαμπά! Ο δημοφιλής τράπερ μοιράστηκε με τους followers του την πρώτη του κοινή φωτογραφία με τον ενός μηνός γιο του.
Εκείνος και η σύντροφός του, Άννα Θεοδωρίδη, έγιναν γονείς στις 27 Σεπτεμβρίου και από τότε ζουν την πιο όμορφη φάση της ζωής τους.
Στην ανάρτηση που έκανε ο Light, ποζάρει χαμογελαστός με το μωρό του στην αγκαλιά, σε μια χαλαρή βόλτα στη φύση
