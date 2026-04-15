Λίλα Μπακλέση: Έγκυος η γνωστή ηθοποιός - Το βίντεο με τη φουσκωμένη κοιλιά

Έγκυος είναι η Λίλα Μπακλέση με τη γνωστή ηθοποιό να ανακοινώνει τα ευχάριστα νέα μέσα από ανάρτηση στο Instagram όπου ανέβασε ένα βίντεο όπου τη βλέπουμε να φοράει ένα μακρύ φόρεμα και να χαιδεύει τη φουσκωμένη κοιλιά της.

Μάλιστα, η Λίλα Μπακλέση θέλησε να αυτοσαρκαστεί γράφοντας με μεγάλη δόση χιούμορ στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα βίντεο για το πόσο έφαγα το Πάσχα, αλλά δεν είναι».

Το τελευταίο διάστημα η γνωστή ηθοποιός, η οποία έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη σειρά του ΑΝΤ1, Ταμάμ, είναι μαζί με τον ηθοποιό, Παναγιώτη Μαρκεζίνη και συζούν στο Παγκράτι.