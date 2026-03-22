«Λύγισε» ο Καπουτζίδης στο Moments: Τι είπε η μητέρα και ο πατέρας του on air

Αδιαμφισβήτητα ένα από τα πιο συγκινητικά στιγμιότυπα της πρεμιέρας του Moments με την Ζέτα Μακρυπούλια εχθές (22/3) ήταν αυτό που ο Γιώργος Καπουτζίδης είδε τα ηχογραφημένα κλιπς της μητέρας και του πατέρα του, οι οποίοι μίλησαν για τον γιο τους στην εκπομπή.

Όταν μίλησε η μητέρα του μάλιστα, ο ίδιος «βούρκωσε» στον τηλεοπτικό αέρα. «Ο Γιώργος ήταν ένα πανέξυπνο και πολύ χαρισματικό παιδί. Του άρεσε πάρα πολύ το παιχνίδι. Το όνειρό του ήταν να γίνει φιλόλογος αλλά έχω ήθελα να μπει στη νομική. Είχε ακόμη τρία μαθήματα. Έτσι μου έρχεται να πάω εγώ να τα δώσω.

Την πρώτη φορά που είδα τις “Σαββατογεννημένες” ένιωσα μια σιγουριά για τον Γιώργο. Εγώ δεν του έκανα σχόλια για καμία σειρά, παρόλο που σε κάποιες από αυτές με σατίριζε. Σε αγαπώ πολύ και είμαι περήφανη για εσένα».

Ο πατέρας του, με τη σειρά του, δήλωσε: «Όλη την ημέρα ήμουν μαζί του γιατί η μητέρα του ήταν δασκάλα και ήταν στο σχολείο. Είμαι τρομερά υπερήφανος που είχα την τύχη να είμαι ο πατέρας του. Εγώ απλώς του έδωσα το όνομα, αυτός που τα έδωσε όλα.

Αγόρι μου γλυκό είσαι η ζωή μου και μέρα νύχτα είσαι στη ψυχή και στη καρδιά μου. Σε αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε στη ζωή μου. Να είσαι καλά και να σε καμαρώνω».