Μαίρη Βιτινάρος: Η «χυλόπιτα» που έριξε σε φλερτ «επειδή ήταν πολύ κοντός»

Τον λόγο που απέρριψε ένα άντρα που την φλέρταρε αποκάλυψε μεταξύ άλλων το μοντέλο, Μαίρη Βυτίναρος σε συνέντευξή της στην εκπομπή Happy Day.

Το μοντέλο έχει αναφερθεί αρκετές φορές στην ερωτική της ζωή και στο φλέρτ της με άντρες. Αυτή την φορά αποκάλυψε στον αέρα της εκπομπής ότι απέρριψε κάποιον επειδή ήταν κοντός, καθώς το μοντέλο έχει ύψος που ξεπερνά εύκολα αυτό ενός μέσου άντρα: 1,85!

«Όλο αυτό το διάστημα που είμαι στην Ελλάδα, έχω βγει ραντεβού, έχω γνωρίσει διάφορα αγόρια, αλλά δεν έχει έρθει κάποιος που να τον θέλω δίπλα μου και να με στηρίζει. Στον δρόμο με φλερτάρουν», είπε αρχικά το εντυπωσιακό μοντέλο.

«Ακούω κάθε μέρα από κάποιον ότι έιμαι ψηλή. Με έχει δυσκολέψει μόνο με τους άντρες αλλά δεν θα το άλλαζα με τίποτα», συνέχισε.

«Πρόσφατα ένας άντρας μου ζήτησε το τηλέφωνό μου ενώ ήμουν μέσα στο αμάξι μου. Ήρθε δίπλα μου με μια μηχανή και μου ζήτησε να κατεβάσω το παράθυρό μου. Μου άρεσε γιατί είχε πολύ θάρρος. Του έδωσα τον αριθμό μου, αλλά δεν βγήκαμε γιατί ήταν πολύ κοντός», αποκάλυψε το μοντέλο.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, είχε αναφεθεί ξανά στην δυσκολία της να βρει έναν ερωτικό σύντροφο που να έιναι πιο ψηλός αποό εκείνη. Συγκεκριμένα είχε δηλώσει:

«Νομίζω ότι οι άντρες φοβούνται επειδή είμαι πάρα πολύ ψηλή. Οι περισσότεροι άντρες είναι πιο κοντοί από μένα. Ένας σύντροφός μου, μου είχε ζητήσει να μη φοράω τακούνια. Χωρίσαμε τελικά, αλλά όχι γι’ αυτόν το λόγο».