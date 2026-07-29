Μαίρη Νταλμάς: Πέθανε η γνωστή λαϊκή τραγουδίστρια – Η καριέρα σε πίστα, σινεμά και θέατρο

Φτωχότερος είναι από σήμερα ο κόσμος του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, καθώς η Μαίρη Νταλμάς άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 80 ετών. Η σπουδαία ερμηνεύτρια, που ταυτίστηκε με τη «χρυσή» εποχή της νυχτερινής Αθήνας, αφήνει πίσω της μια πλούσια καλλιτεχνική παρακαταθήκη που εκτείνεται από τις πίστες μέχρι τη μεγάλη οθόνη και το θεατρικό σανίδι.

Το ταξίδι της ξεκίνησε το 1946 από τον Πειραιά, τον τόπο που τη γέννησε και διαμόρφωσε το λαϊκό της μέταλλο. Τα πρώτα της βήματα στον χώρο του θεάματος έγιναν τη δεκαετία του '60, όμως ήταν τις δεκαετίες του ’70 και του ’80 που η καριέρα της εκτοξεύτηκε.

Με την επιβλητική της παρουσία και τη χαρακτηριστική της φωνή, η Μαίρη Νταλμάς αναδείχθηκε σε μία από τις πλέον αγαπητές παρουσίες της νυχτερινής ζωής. Στα κέντρα της Ιεράς Οδού και στα θρυλικά μαγαζιά της παραλιακής, το κοινό συνέρρεε για να την απολαύσει, ενώ η ίδια μοιράστηκε την πίστα με κορυφαίους εκπροσώπους του είδους, όπως ο Πέτρος Αναγνωστάκης.

Η καλλιτεχνική της ανησυχία, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στα στενά όρια της νύχτας. Ο ελληνικός κινηματογράφος αγκάλιασε τη φωνή της, ντύνοντας μουσικά μερικές από τις πιο δημοφιλείς ταινίες της δεκαετίας του ’60:

«Το τεμπελόσκυλο» (1963)

«Ένα παιδί χωρίς όνομα» (1964)

«Αθήνα ώρα δώδεκα» (1964)

«Είναι μεγάλος ο καημός» (1964)

«Μην αδικήσεις ορφανή» (1966)

Παράλληλα, δοκιμάστηκε με επιτυχία και στο θέατρο, υπηρετώντας το απαιτητικό είδος της επιθεώρησης. Ξεχωριστή στιγμή στην πορεία της υπήρξε η συμμετοχή της στη μουσική παράσταση «Τα σαγόνια της εφορίας», η οποία ανέβηκε στο θέατρο «Λουζιτάνια» τη θεατρική σεζόν 1978-1979, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα.