«Μαλλιά κουβάρια» στο Happy Day: Πέταξε το κινητό ο Βερύκιος – «Είσαι ξινισμένη καραβάνα»

Δεν πίστευαν στα μάτια τους η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της στο Happy Day, όταν ο Δήμος Βερύκιος και ο Δημήτρη Παπανώτας μετέτρεψαν την εκπομπή σε πεδίο μάχης.

Η αναφορά στα ελληνικά ναυπηγεία ήταν απλώς η αφορμή για να βγουν τα «μαχαίρια» και να εκτοξευθούν ατάκες που θα μείνουν στην τηλεοπτική ιστορία.

Η ένταση ξεκίνησε στο εικοστό λεπτό του βίντεο.

Η ειρωνεία του Παπανώτα έβγαλε τον Βερύκιο εκτός εαυτού, με το κινητό του τηλεφώνου στο τραπέζι:

Βερύκιος: «900 πλοία έχουν επισκευαστεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα!»

Παπανώτας (Ειρωνικά): «Στα κινεζικά; Μη μου λες για 900 πλοία, μπορεί να ’ναι και καμιά βάρκα!»

Βερύκιος: «Ρε Δημήτρη... Χάνεις το όποιο δίκιο έχεις! Χάνεται η παρατήρησή σου!»

Παπανώτας: «Εγώ είμαι παλιά καραβάνα!»

Βερύκιος: «Δεν είσαι παλιά... είσαι ξινισμένη καραβάνα! Με την ξινίλα δεν πας μπροστά!»