«Μαλλιά κουβάρια» στο Happy Day: Πέταξε το κινητό ο Βερύκιος – «Είσαι ξινισμένη καραβάνα»

Δεν πίστευαν στα μάτια τους η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της στο Happy Day, όταν ο Δήμος Βερύκιος και ο Δημήτρη Παπανώτας μετέτρεψαν την εκπομπή σε πεδίο μάχης.
Η αναφορά στα ελληνικά ναυπηγεία ήταν απλώς η αφορμή για να βγουν τα «μαχαίρια» και να εκτοξευθούν ατάκες που θα μείνουν στην τηλεοπτική ιστορία.
Η ένταση ξεκίνησε στο εικοστό λεπτό του βίντεο.
Η ειρωνεία του Παπανώτα έβγαλε τον Βερύκιο εκτός εαυτού, με το κινητό του τηλεφώνου στο τραπέζι:
Βερύκιος: «900 πλοία έχουν επισκευαστεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα!»
Παπανώτας (Ειρωνικά): «Στα κινεζικά; Μη μου λες για 900 πλοία, μπορεί να ’ναι και καμιά βάρκα!»
Βερύκιος: «Ρε Δημήτρη... Χάνεις το όποιο δίκιο έχεις! Χάνεται η παρατήρησή σου!»
Παπανώτας: «Εγώ είμαι παλιά καραβάνα!»
Βερύκιος: «Δεν είσαι παλιά... είσαι ξινισμένη καραβάνα! Με την ξινίλα δεν πας μπροστά!»
- Αυστηρά μηνύματα Κοβέσι από τους Δελφούς: «Δεν μπορώ να ακούω πως έτσι γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα»
- Γυναικοκτονία στην Κρήτη: Καρτέρι θανάτου στην 43χρονη - Συγκλονίζουν τα νέα στοιχεία
- Δολοφονία 25χρονου στον Άγιο Δημήτριο: Ολονύχτια έρευνα στο πάρκο για ένα στοιχείο – Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.
- Υπάρχει ελπίδα: Δρομείς βοήθησαν εξαντλημένο συναθλητή τους να τερματίσει τον Μαραθώνιο Βοστώνης
