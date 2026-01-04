Μενού

Maneskin: Παντρεύεται ο frontman Damiano David και η Dove Cameron - Η ανάρτηση στο Instagram

Παντρεύεται ο Damiano David και η Dove Cameron. Η ανάρτηση στο Instagram που έκανε γνωστό το γεγονός.

Damiano David και Dove Cameron
Οι τρελοί φανς των Maneskin έχουν ακόμη έναν λόγο να ζητωκραυγάζουν καθώς ο frontman Damiano David, ετοιμάζεται να παντρευτεί με την ηθοποιό και τραγουδίστρια Dove Cameron. 

Η είδηση έγινε γνωστή από την ίδια την ηθοποιό και την ανάρτηση που έκανε μέσω Instagram.

Η ανάρτηση της Dove Cameron

Η ανάρτηση αναφέρει: «Το αγαπημένο κομμάτι της ζωής μου. Καλή Χρονιά» ενώ φιγουράρει ένα μονόπετρο στη φωτογραφία. 

Τον ίδιο μήνα, η Cameron γιόρτασε και την επέτειο της σχέσης τους, ανεβάζοντας φωτογραφίες στο Instagram.

«Τα καλύτερα δύο χρόνια της ζωής μου», έγραψε. «Συγκινούμαι τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα γιατί η ζωή έχει γίνει τόσο όμορφη με εσένα μέσα της. Σε αγαπώ με έναν τρόπο που δεν μπορούν να περιγράψουν τα λόγια, αλλά δεν θα σταματήσω ποτέ να προσπαθώ. Καλό μας επετειακό, αγάπη μου».
 

 

