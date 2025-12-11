Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Η φύση με προστάτευσε που με έκανε asexual»

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και μίλησε για την προσωπική της ζωή, τον έρωτα, αλλά και για τον πατέρα της, Μίκη Θεοδωράκη.

«Ουσιαστικά μένεις μόνος στο τέλος, πάντα μένεις μόνος. Εμείς που μεγαλώσαμε, χωρίσαμε και είμαστε μόνοι, μας αρέσει η μοναξιά αλλά υπάρχει κα παράπονο.

Καμιά φορά ζηλεύω τους φίλους μου που δεν έχουν χωρίσει και τους καμαρώνω. Αν τώρα μου πεις να κάνω σχέση με κάποιον κύριο… με τίποτα, με πιάνει φρίκη!

Δεν μπορώ να φανταστώ να χάσω τη μοναξιά μου . Δεν υπάρχει έρωτας για εμένα, χάθηκε αυτό το συναίσθημα.

Είμαι ερωτευμένη με τα σκυλάκια και με τα γατάκια μου», εξομολογήθηκε η Μαργαρίτα Θεοδωράκη.

«Όταν είσαι μόνος σου και μεγαλώνεις και γερνάς και ασχημαίνεις, είναι δύσκολο να βρεις ένα ταίρι. Η φύση με προστάτευσε που με έκανε asexual, δηλαδή να μην θέλω το σεξ και τον έρωτα.

Είσαι δυστυχισμένος όταν θες έναν παρτενέρ στα 65-70 σου. Πού να τον βρεις;

Σε βάζει σε έναν ύπνο, για εμένα είναι ένα μυθιστόρημα γιατί εγώ είχα πολλούς έρωτες και αγάπησα πολλούς άντρες. Όταν χωρίζεις, χωρίζεις πάντα με πόνο. Εμένα από τους 8 οι 6 με χωρίσανε.

Εγώ ήμουν πολύ πιστή και ερωτευμένη με τους άντρες, εκείνοι ή έφευγαν γιατί τσακωνόμασταν ή με απατούσαν. Όταν αποφασίζεις να ζήσεις με κάποιον πρέπει να τον σέβεσαι», τόνισε η ίδια.

«Σπούδασα ιστορία αλλά μετά άρχισαν οι έρωτες. Στο παρελθόν ταξίδευα πολύ, τώρα δεν θέλω να πάω πουθενά, το σπίτι μου με τα σκυλιά και τα γατιά μου είναι αρκετό. Σταμάτησα να τρώω κρέας εδώ και χρόνια, δεν πίνω γάλα, διαμαρτύρομαι για τη σφαγή των ζωντανών.

Είδα μια εκπομπή που έδειξε τα αδέσποτα, τα πειραματόζωα και τα σφαγία, την επόμενη δεν έφαγα», δήλωσε.

Μιλώντας για τον πατέρα της, Μίκη Θεοδωράκη, είπε ότι «θέλω να ακούγεται η μουσική του πατέρα μου, είναι πάντα στο μυαλό μου, τον νιώθω δίπλα μου».

Τέλος, όταν η συζήτηση πήγε στα χρήματα, η Μαργαρίτα Θεοδωράκη παραδέχτηκε ότι «υπάρχει πάντα άγχος, πάντα δύσκολα, τι να κάνουμε; Εμένα δεν μου αρέσουν οι πλούσιοι, μου αρέσει που δεν έχω λεφτά στον λογαριασμό μου. Δεν ντρέπονται αυτοί που έχουν εκατομμύρια; Ειδικά την στιγμή που δεν έχουν άλλοι, εγώ γι’ αυτό δεν θέλω. Τι να τα κάνω; Εγώ αν είχα λεφτά θα τα είδα δώσει στα ζώα. Έχω ζήσει μια ευτυχισμένη ζωή».