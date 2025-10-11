Μαρία Μενούνος: Το βίντεο που τραγουδά με τον πατέρα της «Δεν Θέλω Τέτοιους Φίλους»

Η Μαρία Μενούνος θέλησε να μοιραστεί με τους followers της μια χαρούμενη οικογενειακή στιγμή και έτσι ανέβασε σε story στο προφίλ της στο Instagram ένα βίντεο όπου τη βλέπουμε να τραγουδάει με τον πατέρα της ένα αγαπημένο ελληνικό τραγούδι.

Πρόκειται για το «Δεν Θέλω Τέτοιους Φίλους» που είχαν ερμηνεύσει η Νατάσα Θεοδωρίδου μαζί με τον Πασχάλη Τερζή το 1997 και είχε περιληφθεί στον δεύτερο δίσκο της γνωστής τραγουδίστριας με τίτλο «Δεύτερη Αγάπη».

Το ντουέτο είχε ξεχωρίσει αμέσως και πλέον είναι μία από τις διαχρονικές επιτυχίες της Νατάσας Θεοδωρίδου.

Στο βίντεο που ανέβασε η Μαρία Μενούνος στο Instagram δεν θέλησε να γράψει κάτι παρά μόνο να μοιραστεί με τους followers της αυτή τη στιγμή από τον εξωτερικό χώρο του σπιτιού της.