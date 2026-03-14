Μαρίνα Σάττι στο Women's Forum του jenny.gr: «Προσπάθησα να μπω σε πλαίσια, αλλά δε γίνεται, αυτή είμαι»

Η Μαρίνα Σάττι ήταν καλεσμένη στο Women's Forum του jenny.gr που πραγματοποιήθηκε σήμερα Σάββατο (14/3) για 3η συνεχόμενη χρονιά με την αγαπημένη τραγουδίστρια να συζητά με την παρουσιάστρια, Τζένη Μπαλατσινού για την «ελευθερία να είσαι ο εαυτός σου χωρίς καλούπια, χωρίς φόβο».

Όπως εξήγησε η Μαρίνα Σάττι, από πολύ μικρή ηλικία ήθελε να ξέρει «ποια είμαι, τι θέλω, τι μου αρέσει και τι πρέπει να γίνει για να είμαι καλά, να είμαι χαρούμενη» και έτσι κατέληξε πως το καλύτερο ήταν «να φτιάξω έναν κόσμο δικό μου».

Μάλιστα, δεν έκρυψε πως επιστρέφοντας το 2011 από την Αμερική όπου είχε σπουδάσει στο Μουσικό Πανεπιστήμιο το 2011 είχε μια αγωνία και την είχε πάρει από κάτω γύρω από το πώς θα εξελίσσονταν τα πράγματα αφού η επιστροφή της είχε συμπέσει χρονικά με την οικονομική κρίση που έκοβε τα φτερά σε κάθε νέο καλλιτέχνη.

«Καλά τώρα έτσι θα πάει αυτό;», αναρωτιόταν, αλλά δεν το έβαλε κάτω αν και στις αρχές της καριέρας της εξομολογήθηκε πως την είχε δυσκολέψει πολύ η αντιμετώπιση είχε ότι «εσύ είσαι μικρή και δεν ξέρεις. Εμείς θα σου πούμε πώς γίνεται. Δεν μπορώ να μην κάνω το δικό μου, είναι ο χαρακτήρας μου έτσι».

Η «συμβουλή» που έδωσε η Μαρίνα Σάττι από τη σκηνή του Women's Forum του jenny.gr ήταν ουσιαστικά η πεποίθησή της ότι «ο καθένας ξέρει καλύτερα για τον εαυτό του. Δεν υπάρχουν δρόμοι και συνταγές και ειδικά τώρα που μεγάλωσα εμμένω σε αυτό».

«Αναγνωρίζω τους περιορισμούς, τις ταμπέλες και τα στερεότυπα και τα κουτάκια, αλλά νομίζω ότι άμα δεν τα αποδεχτείς δεν μπορείς και να τα αποτάξεις. Αναγνωρίζω ότι υπάρχουν, αλλά θα κάνω αυτά που θέλω», συμπλήρωσε σε άλλο σημείο της συζήτησής της με την Τζένη Μπαλατσινού.

Όσον αφορά το είδος μουσικής που υπηρετεί, εξομολογήθηκε πως προσπάθησε να προσαρμοστεί σε διάφορα πλαίσια την ώρα που της έλεγαν αυτό που κάνεις τι είναι;

«Προσπάθησα, αλλά δε γίνεται, αυτή είμαι», δήλωσε, ενώ με αφοπλιστική ειλικρίνεια ανέφερε: «ντρεπόμουν πολλά χρόνια να πω το τραγουδίστρια».

«Τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό, στη σειρά των πραγμάτων που αγαπάω το τραγουδίστρια είναι στο τέλος», είπε η Μαρίνα Σάττι τονίζοντας πως το να γράφει ή να κάνει την ενορχήστρωση είναι ψηλά και ότι όταν δημιουργεί ένα κομμάτι και έχει αφοσιωθεί σε αυτό, είναι φυσικό επακόλουθο και να το ερμηνεύσει.

Τι συμβουλή θα έδινε η Σάττι στη μικρή Μαρίνα

Σε ερώτηση της Τζένης Μπαλατσινού «τι συμβουλή θα έδινε στη μικρή Μαρίνα», η αγαπημένη τραγουδίστρια απάντησε πως αυτή την ερώτηση σαν άσκηση δεν την έχει κάνει ποτέ «απολύτως σωστά, κάτι με τρομάζει».

Θα της έλεγε πάντως «να μην έχει τόση αγωνία και ότι τα πράγματα θέλουν πιο πολύ χρόνο. Δεν κρίνονται όλα από ένα αποτέλεσμα, από μια εμπειρία. Η πορεία του καθενός διαμορφώνεται από το παζλ όλων των στιγμών μας».

Εξομολογήθηκε δε ότι «το χειροκρότημα (και μεταφορικά μιλώντας) άργησα να το δεχτώ. Φοβόμουν να γιορτάσω την επιτυχία γιατί έλεγα "κάτσε, δε λέει κάτι αυτό". Πλέον έχω μάθει ότι σε όλα χρειάζεται ισορροπία».

Σάττι: «Αυτά που πιστεύω στο μυαλό μου, τα εκφράζω»

Δεδομένου ότι τόσο μέσα από τα τραγούδια της όσο και από τη γενικότερη στάση ζωής της, η Μαρίνα Σάττι περνάει μηνύματα για τη διαφορετικότητα, δεν θα μπορούσε η οικοδέσποινα Τζένη Μπαλατσινού να μην αναφερθεί και σε αυτό το θέμα.

«Δεν το έχω βάλει τόσο επί τούτου στο μυαλό μου. Αυτά που πιστεύω στο μυαλό μου, τα εκφράζω. Χαίρομαι αν μέσα από τη δική μου φωνή μπορεί περισσότερος κόσμος να μάθει κάποιες ιστορίες», απάντησε η Μαρίνα Σάττι.

Αναφέρθηκε, μάλιστα, στη χορωδία Chόres που ίδρυσε η ίδια το 2017 και αποτελείται από κορίτσια και γυναίκες, ηλικίας από 16 έως 64 ετών, τονίζοντας πως «έχω μάθει πολλά από αυτές τις γυναίκες και προσπαθώ να τα εφαρμόσω και στη δική μου ζωή».

«Μακάρι να είχα κάποιον να με βοηθήσει να γεφυρώσω αυτό που συμβαίνει στα ωδεία με την πραγματικότητα», ανέφερε στη συνέχεια η γνωστή τραγουδίστρια.

«Τα προηγούμενα χρόνια είχαν πολύ θόρυβο»

Τα προηγούμενα δύο χρόνια η Μαρίνα Σάττι, με αφορμή τη συμμετοχή της στη Eurovision 2024, βρέθηκε αρκετές φορές στο στόχαστρο σε βαθμό που ένιωθες ότι κάθε της δήλωση ή αντίδραση περνούσε από 1.000 φίλτρα και όχι πάντα με καλοπροαίρετο κίνητρο από την αντίθετη πλευρά.

Μιλώντας στο Women’s Forum του jenny.gr, η ίδια σημείωσε πως τόσο «ένα αρνητικό αλλά και πολλά θετικά μπορούν να σε βγάλουν από τον άξονά σου».

«Τα προηγούμενα χρόνια είχαν πολύ θόρυβο και τώρα προσπαθώ να έρθω πάλι στο κέντρο μου», παραδέχτηκε.

Πρόσθεσε ότι «πάντα ήθελα να ξέρω ποια είμαι και τι θέλω και μέσα από αυτά να έρθουν τα τραγούδια μου».

Ο λόγος που απέχει από τη νύχτα

«Η δημιουργικότητα σε όλα τα επίπεδα μας αφήνει να εκφραστούμε και να ολοκληρωθούμε, όχι μόνο το τραγούδι, ο χορός και η ζωγραφική», τόνισε η Μαρίνα Σάττι προς το τέλος της συζήτησής της με την Τζένη Μπαλατσινού και επεσήμανε:

«Θέλω τα πράγματα που κάνω να είναι για το σήμερα. Δεν θέλω να δουλεύω με το σκεπτικό ότι "θα... και τότε θα χαρώ" γιατί αυτή η πεποίθηση με είχε κάνει για πολλά χρόνια να υποφέρω και μετά αναρωτιόμουν "πότε τελειώνει αυτό;". Αυτό το πράγμα δεν τελειώνει ποτέ, γι’ αυτό έβαλα το όριο.

Τέλος, εξήγησε και για ποιον λόγο δεν εμφανίζεται σε νυχτερινά μαγαζιά, αλλά προτιμάει να κάνει μόνο συναυλίες.

«Δε γίνεται να συμπορεύεσαι με κάποιον που δεν σου ταιριάζει. Δεν το μπορώ αυτό με τη νύχτα πολύ, εμένα δεν μου ταιριάζει. Δεν μπορώ να κάνω νυχτερινά μαγαζιά, ξενύχτια, δεν μου ταιριάζει αν και αυτό έχει κόστος. Κάνω τις συναυλίες μου», είπε η Μαρίνα Σάττι.

