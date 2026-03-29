Μαρινέλλα - Στέλιος Καζαντζίδης: Ο θυελλώδης έρωτας που δεν άντεξε στον χρόνο, αλλά έμεινε στην ιστορία

Το ελληνικό τραγούδι είναι από χθες (28/3) πιο φτωχό, αφού η ιέρειά του, η Μαρινέλλα, «έφυγε» από τη ζωή μόλις δύο μήνες πριν συμπληρώσει τα 88 χρόνια της. Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στο πανελλήνιο, με συναδέλφους της, ανθρώπους από τα media, το επιχειρείν και την πολιτική να την αποχαιρετούν με θερμά λόγια.

Εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο, η τραγουδίστρια προσπαθούσε να ξεπεράσει τα σοβαρά προβλήματα υγείας που προκλήθηκαν, μετά το αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη στη σκηνή του Ηρωδείου τον Σεπτέμβριο του 2024, λίγα λεπτά μετά την έναρξη της συναυλίας της.

Από αυτή τη μάχη δεν κατάφερε να βγει νικήτρια, όμως, όπως η ίδια είχε παραδεχτεί σε συνέντευξή της, έζησε δέκα ζωές σε μία και ήταν χορτάτη.

Για περίπου 70 χρόνια βρισκόταν με ένα μικρόφωνο στο χέρι, μη χάνοντας την ενέργεια και την όρεξή της για ζωή. Η αγάπη της για το τραγούδι ήταν αστείρευτη και αυτός είναι ο λόγος που η καριέρα της δεν μπήκε ποτέ σε δεύτερη μοίρα.

Ακόμα κι όταν συνάντησε τον μεγάλο έρωτα, τον Στέλιο Καζαντζίδη, δεν έκανε πίσω, δεν παράτησε την καριέρα της για να ζήσει μαζί του. Τα όνειρά της κέρδισαν τα συναισθήματά της. Και έτσι, αυτός ο έρωτας έγινε ιστορία, που ποτέ δεν ξέχασε - ούτε εκείνη ούτε εμείς.

