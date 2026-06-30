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Μάρω Κοντού: «Έχει σταθεροποιηθεί η κατάστασή της» - Πότε αναμένεται να πάρει εξιτήριο

Εξιτήριο αναμένεται να πάρει η Μάρω Κοντού μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ίσως και σήμερα, σύμφωνα με το Πρωινό. Τι δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

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Μάρω Κοντού
Μάρω Κοντού | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Εξιτήριο ενδέχεται να πάρει μέχρι το τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με το Πρωινό, η Μάρω Κοντού, η οποία νοσηλεύεται εδώ και δύο εβδομάδες στο Αττικόν Νοσοκομείο. 

Μάλιστα, όπως ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας, δεν αποκλείεται να πάρει ακόμα και σήμερα εξιτήριο η αγαπημένη ηθοποιός εάν το κρίνουν οι γιατροί αφού την εξετάσουν.

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Ο παρουσιαστής του Πρωινού ανέφερε πως η Μάρω Κοντού εκτός από το ισχύο της που έσπασε αντιμετωπίζει και κάποια άλλα χρόνια προβλήματα και για αυτό τον λόγο παρέμεινε στο νοσοκομείο όλο αυτό το διάστημα προκειμένου να βελτιωθεί η συνολική εικόνα της υγείας της. 

Στην εκπομπή μίλησε σε τηλεφωνική σύνδεση ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος ανέφερε πως η Μάρω Κοντού βρίσκεται στην καρδιολογική κλινική και η εικόνα της έχει σταθεροποιηθεί εδώ και δύο ημέρες.

«Η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται εδώ και πολλές μέρες στην καρδιολογική κλινική. Έχει σταθεροποιηθεί η κατάστασή της εδώ και μία δύο μέρες. Οι γιατροί σήμερα θα κάνουν επίσκεψη και αν η εικόνα της είναι η ίδια με τις δύο προηγούμενες ημέρες, αναμένεται το μεσημέρι να πάρει εξιτήριο».

Νοσηλεύτηκε σε τετράκλινο θάλαμο, ουδέποτε ζήτησε προνομιακή μεταχείριση και ήταν η χαρά του θαλάμου. Διασκέδαζε τους άλλους ασθενείς με ιστορίες από το θέατρο, ένας πραγματικά καταπληκτικός άνθρωπος. Ψύχραιμη, χαμογελαστή, με τον καλό λόγο, μια καταπληκτική γυναίκα», δήλωσε ο Μιχάλης Γιαννάκος. 

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