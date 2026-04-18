Μάρω Κοντού: Τα λουλούδια που έστειλε στον εαυτό της, η βέρα που πέταξε και ο κρυφός «πόλεμος» στη Φίνος Φιλμ

Η Μάρω Κοντού είναι καλεσμένη στην εκπομπή «Πάμε Μια Βόλτα;» με τη Νίκη Λυμπεράκη που κάνει πρεμιέρα απόψε Σάββατο (18/4) σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις της με την ίδια να ξέρει, όμως, πώς να τις κάνει πάντα απολαυστικές.

Μάλιστα, η γνωστή δημοσιογράφος θα συναντήσει τη Μάρω Κοντού στο πλατό της σειράς, «Η Γη της Ελιάς» όπου είναι γκεστ σταρ τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ οι δυο τους θα επισκεφτούν - μεταξύ άλλων - τόσο στο Κουκάκι όπου μεγάλωσε η αγαπημένη ηθοποιός όσο και την Επίδαυρο από όπου ξεκίνησε η καλλιτεχνική της πορεία.

Πριν από μερικούς μήνες, σε συνέντευξή της στη Φαίη Σκορδά και το Buongiorno, η Μάρω Κοντού είχε εξηγήσει τον λόγο για τον οποίο δεν δίνει συχνά συνεντεύξεις: «Τι να πω, βρε Φαίη μου, μετά από 70 χρόνια καριέρα; Βάλε από δύο συνεντεύξεις τον χρόνο και βγάλε τον αριθμό...».

Την ίδια στιγμή, όμως, είχε διευκρινίσει πως δεν βαριέται τις συνεντεύξεις, ίσα ίσα «ξέρω ότι αυτά τα λίγα λεπτά που θα έχω μαζί σου πρέπει να έχουν ένα ενδιαφέρον», όπως είχε πει χαρακτηριστικά.

«Το μυστικό είναι να μην πλήττεις - Σε γερνάει αυτό»

Μια ερώτηση που δέχονται οι επώνυμοι που βρίσκονται σε «μια πολύ ώριμη ηλικία», είναι να μοιραστούν το μυστικό τους που τους κάνει αειθαλείς και η Μάρω Κοντού είχε μοιραστεί το δικό της στην ίδια συνέντευξη:

«Το μυστικό νομίζω είναι η ενέργεια, να μην κάθεσαι σε έναν καναπέ και να πλήττεις, σε γερνάει αυτό. Το να πρέπει να ντυθείς, να βαφτείς, να μάθεις κείμενα, να πας να δεις τους συναδέλφους σου, όλο αυτό με κρατάει ζωντανή».

«Έχω κλείσει τα 91, κοιτάζομαι στον καθρέφτη και λέω "εσύ είσαι 91; Αποκλείεται". Μέσα μου νιώθω 48 με 53 ετών, στη διάθεση εννοώ.

Ένα βράδυ που θα έχω αϋπνία, μπορεί να αλλάξω όλη τη διάταξη των επίπλων. Τα σέρνω και υπάρχει κόλπο. Δεν μπορώ να κάθομαι και να είμαι σε νιρβάνα. Δεν νιώθω ότι έχω μεγαλώσει», είχε πει ακόμα.

«Έχω στείλει λουλούδια στον εαυτό μου για να συγχύσω τον σύζυγό μου»

Μπορεί σήμερα να δηλώνει ότι δεν θέλει σύντροφο και να γειώνει όποιον τη φλερτάρει, όπως έχει δηλώσει η ίδια, όμως, αυτό συμβαίνει επειδή έχει χορτάσει στη ζωή της από έρωτες.

«Έχω ερωτευτεί τρεις φορές στη ζωή μου. Τον έναν τον παντρεύτηκα», έχει εξομολογηθεί η Μάρω Κοντού, λέγοντας παλαιότερα στο Στούντιο 4 της ΕΡΤ πως «μερικές φορές ήμουν ζηλιάρα, έχω κάνει και παρακολουθήσεις, έχω στείλει τριαντάφυλλα στον εαυτό μου για να ζηλέψει ο σύζυγός μου και έπιασε το κόλπο. Ό,τι κάνει μια ερωτευμένη γυναίκα».

Συγκεκριμένα, είχε στείλει 12 κόκκινα τριαντάφυλλα με ανώνυμη καρτούλα, αλλά «αυτά όταν ήμασταν 25-30», ενώ έχει εξομολογηθεί πως «στα ερωτικά μου έχω προδοθεί και έχω προδώσει».

Πέταξε τη βέρα την ημέρα που γνώρισε τον άντρα της

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή Τετ-α-Τετ με τον Τάσο Τρύφωνος η Μάρω Κοντού είχε περιγράψει τη γνωριμία της με τον κινηματογραφιστή και μοντέρ, Αριστείδη Καρύδη-Φουκς, με τον οποίο έζησε έναν μεγάλο έρωτα που κατέληξε στα σκαλιά της εκκλησίας με την ίδια να είναι αρραβωνιασμένη όταν τον γνώρισε και να πετάει τη βέρα της στη θάλασσα.

«Η μαμά μου με είχε φροντίσει με ένα συνοικέσιο με έναν εφοπλιστή και μην έχοντας ερωτευτεί, ούτε ήξερα, είπα ναι. Και στο τελευταίο γύρισμα, γίνεται ένα τραπέζι από την παραγωγή και είμαστε όλοι.

Και είναι απέναντί μου ο Αριστείδης Καρύδης-Φουκς και μου πετάει σποράκια από καρπούζι, πεπόνι και του απαντάω και εγώ με σποράκια. Μετά σταματάει και δεν μου δίνει σημασία.

Σηκώνεται έρχεται και μου λέει στο αυτί μου "εγώ με αρραβωνιασμένες δεν φλερτάρω" και λέω "δεν τον θέλω καθόλου αυτόν που έχω αρραβωνιαστεί".

Εκείνο το βράδυ έγινε ηλεκτρισμός και όπως είμαι, κάνω έτσι, δίπλα μου η θάλασσα και πετάω τη βέρα. "Και τώρα δεν είμαι". Αυτό ήταν. Έφαγα ξύλο από τη μάνα μου, με έβρισε και ο άλλος και συνέχισα εγώ...».

Κάνοντας έναν απολογισμό για τους δύο γάμους της, η Μάρω Κοντού έχει πει: «Ο πρώτος γάμος έγινε με πολύ ηλεκτρισμό και πολύ έρωτα. Ο δεύτερος έγινε από πολλή επιμονή εκείνου».

«Μία από τις δύο ξανθές είπε στον Φίνο: δεν θέλω την Κοντού, ή αυτή ή εγώ»

Στην εκπομπή Mega Stories η Μάρω Κοντού είχε μιλήσει για τον ανταγωνισμό που είχε δεχτεί όταν ήταν στη Finos Film, τον οποίο, όμως η ίδια «ευτυχώς» αντελήφθηκε αργότερα.

Όπως είχε πει η αγαπημένη ηθοποιός μία από τις δύο ξανθές πρωταγωνίστριες - μεγάλα ονόματα της εταιρείας (εννοώντας την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τη Ζωή Λάσκαρη) είχε βάλει βέτο στον Φίνο.

«Δεν πήρα χαμπάρι τον ανταγωνισμό. Πολλά χρόνια μετά έμαθα ότι μέσα στη Φίνος Φιλμ μία από τις δύο ξανθές είπε στον Φίνο: "δεν θέλω την Κοντού, ή αυτή ή εγώ".

Και περιέργως έκανα μία ταινία που έκανε τρομερά εισιτήρια, την ''Ιταλίδα απ' την Κυψέλη'', και μετά δεν ξαναείδα ταινία από τη Finos Film.

Μπορεί να υπήρχε ανταγωνισμός, αλλά ευτυχώς δεν το κατάλαβα τότε και ίσως ευτυχώς που δεν τα έμαθα τη στιγμή που έπρεπε.

Πήγα στην εταιρεία Καραγιάννης-Καρατζόπουλος και πέρασα πολύ πολύ όμορφα. Έκανα και αξιόλογες ταινίες. Είμαι περήφανη για τις ταινίες που έχω κάνει», είχε δηλώσει η ίδια.

«Μόνο εγώ δεν έχω κάνει σεξ στη Γη της Ελιάς»

Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε τη Μάρω Κοντού στην επιτυχημένη σειρά του Mega, «Η Γη της Ελιάς» οπου υποδύεται τη Μαρία, τη μητέρα της Αθηνάς (Άντζελα Γκερέκου).

«Έχουμε εξελίξεις, ερωτικές, φόνοι, διαζύγια, αγάπες, λουλούδια, Είδα και τον Βαλτινό που σου είπε μόνο εγώ δεν έχω κάνει σεξ στη Γη της Ελιάς. Κάνει λάθος. Μόνο εγώ δεν έχω κάνει σεξ στη Γη της Ελιάς και δεν προβλέπεται», είχε πει η αγαπημένη ηθοποιός στο Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά να τη ρωτάει «το σεξ ειναι σημαντικό;» και εκείνη να απαντά με αφοπλιστική ειλικρίνεια που σε κάνει να μη χορταίνεις να την ακούς:

«Και βέβαια είναι, αλλά άλλες οι ορμόνες που έχεις σήμερα και άλλο στα 50, 60, άντε 70. Μη βγει μια γυναίκα στα 91 που είμαι εγώ σήμερα και πει "μου λείπει το σεξ", γελοίο. Ο άντρας μπορεί να είναι σε έξαψη ακόμα και με μια γυμνή φωτογραφία.

Η γυναίκα πρέπει να το επεξεργαστεί, να είναι ερωτευμένη με τον άλλο, να της πηγαίνει το δέρμα του, η μυρωδιά του, το φιλί του. Εκεί είναι η ομορφιά. Ε, τώρα πώς θα σε φιλήσει ένας 90 ετών με τη μασελίτσα; Δεν είναι το ίδιο».