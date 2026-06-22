Μάρω Κοντού: Τα γενέθλια μέσα στο νοσοκομείο και η αδημοσίευτη φωτογραφία από το παρελθόν

Στο νοσοκομείο Αττικόν νοσηλεύεται για 8η ημέρα η αγαπημένη Μάρω Κοντού, η οποία, μάλιστα, χθες (21/6) είχε τα γενέθλιά της και έκλεισε τα 92 της χρόνια.

Μάλιστα, το Studio Κλεισθένης της ευχήθηκε με μια αδημοσίευτη φωτογραφία από την εποχή της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου.

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«Χρόνια πολλά με υγεία και περαστικά στην υπέροχη Μάρω Κοντού, η οποία έχει σήμερα τα γενέθλια της. Με αγάπη από το Στούντιο Κλεισθένης και μια αδημοσίευτη φωτογραφία από τον μετρ του είδους Κλεισθένη!», ανέφερε η λεζάντα της ανάρτησης στη σελίδα του Studio Κλεισθένης στο Instagram.

Σύμφωνα με την εκπομπή Super Κατερίνα, η Μάρω Κοντού γιόρτασε τα 92α γενέθλιά της μέσα στο Αττικόν Νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε δωμάτιο της Καρδιολογικής Κλινικής με την κατάστασή της να είναι σταθερή, ενώ απαιτείται χρόνος για την ανάρρωσή της.

Δεν πρόκειται να χειρουργηθεί - σύμφωνα με τη Super Κατερίνα - και ακόμα δεν είναι γνωστό το πότε θα πάρει εξιτήριο.